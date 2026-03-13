Von der Finanz-PR in die Innenpolitik: Johanna Hagers ungewöhnlicher Weg durch die Medienwelt (Podcast)
In der Episode „Börsepeople im Podcast S23/26" begrüßt Host Christian Drastil die Kurier-Innenpolitikleiterin Johanna Hager – und entfaltet dabei ein Gespräch, das weit über klassischen Karrierejournalismus hinausgeht: von IPOs am Wiener Finanzplatz über die Krise der Medienbranche bis hin zum Buchprojekt „Deadline". Harald Schmidt als akademischer Ausgangspunkt Johanna Hager, Jahrgang 1979, schloss 2002 ihr Studium der Publizistik und Politikwissenschaft ab – mit einer Diplomarbeit über Harald Schmidt. Was zunächst wie eine charmante Anekdote klingt, entpuppt sich im Gespräch als intellektuelle Grundhaltung: Hager beschreibt Schmidt als „modernen Clown", der eine Art von Humor verkörperte, die heute kaum noch denkbar wäre. Sie zeichnete seine Sendungen auf VHS auf und wertete sie systematisch aus. Ein Interview mit dem Late-Night-Entertainer blieb ihr zwar verwehrt,...
