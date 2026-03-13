SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Von der Finanz-PR in die Innenpolitik: Johanna Hagers ungewöhnlicher Weg durch die Medienwelt (Podcast)

13.03.2026, 988 Zeichen
In der Episode „Börsepeople im Podcast S23/26" begrüßt Host Christian Drastil die Kurier-Innenpolitikleiterin Johanna Hager – und entfaltet dabei ein Gespräch, das weit über klassischen Karrierejournalismus hinausgeht: von IPOs am Wiener Finanzplatz über die Krise der Medienbranche bis hin zum Buchprojekt „Deadline". Harald Schmidt als akademischer Ausgangspunkt Johanna Hager, Jahrgang 1979, schloss 2002 ihr Studium der Publizistik und Politikwissenschaft ab – mit einer Diplomarbeit über Harald Schmidt. Was zunächst wie eine charmante Anekdote klingt, entpuppt sich im Gespräch als intellektuelle Grundhaltung: Hager beschreibt Schmidt als „modernen Clown", der eine Art von Humor verkörperte, die heute kaum noch denkbar wäre. Sie zeichnete seine Sendungen auf VHS auf und wertete sie systematisch aus. Ein Interview mit dem Late-Night-Entertainer blieb ihr zwar verwehrt,...

Weiterlesen: Von der Finanz-PR in die Innenpolitik: Johanna Hagers ungewöhnlicher Weg durch die Medienwelt


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    13.03.2026, 988 Zeichen
    In der Episode „Börsepeople im Podcast S23/26" begrüßt Host Christian Drastil die Kurier-Innenpolitikleiterin Johanna Hager – und entfaltet dabei ein Gespräch, das weit über klassischen Karrierejournalismus hinausgeht: von IPOs am Wiener Finanzplatz über die Krise der Medienbranche bis hin zum Buchprojekt „Deadline". Harald Schmidt als akademischer Ausgangspunkt Johanna Hager, Jahrgang 1979, schloss 2002 ihr Studium der Publizistik und Politikwissenschaft ab – mit einer Diplomarbeit über Harald Schmidt. Was zunächst wie eine charmante Anekdote klingt, entpuppt sich im Gespräch als intellektuelle Grundhaltung: Hager beschreibt Schmidt als „modernen Clown", der eine Art von Humor verkörperte, die heute kaum noch denkbar wäre. Sie zeichnete seine Sendungen auf VHS auf und wertete sie systematisch aus. Ein Interview mit dem Late-Night-Entertainer blieb ihr zwar verwehrt,...

    Weiterlesen: Von der Finanz-PR in die Innenpolitik: Johanna Hagers ungewöhnlicher Weg durch die Medienwelt


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    RBI
    Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

    » Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

    » Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de