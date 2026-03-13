Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, Post und Frequentis gesucht

13.03.2026, 1234 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit -1.04 Prozent im Minus bei 5293 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +3.20% auf 11.95 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.44% auf 33.375 Euro und Frequentis mit +1.37% auf 73.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23505 ( -0.36%, Ultimo 2025: 24490, -3.68% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +7.58% auf 23.69 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.35% auf 1587 Euro und Hannover Rück mit +1.04% auf 261.1 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag

- #gabb Volumensradar: Uniqa, Porr, CPI Europe

- Nachlese: Johanna Hager Deadline

- Börsegeschichte 13.3.: Semperit, Erste Group, AT&S, EVN, FACC, Verbund

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.05% vs. last #gabb, +1.28% ytd, +117.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497

Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487

Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477

Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472

Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner Matejka & Partner

Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...