Bundestag-Reisen: Millionenkosten und neue Regeln für 2026 ( Finanztrends)

14.03.2026, 5202 Zeichen

Die Reisekosten von Politikern und ihren Mitarbeitern stehen im Frühjahr 2026 im Fokus. Neue Steuervorgaben und Berichte über explodierende Ausgaben im Parlament lösen Debatten aus. Gleichzeitig müssen Verwaltungen ihre Prozesse anpassen.

Explodierende Kosten für Abgeordnete

Medienberichte haben die Ausgabenpraxis des Bundestags scharf ins Licht gerückt. Zwischen Oktober 2023 und Ende Februar 2025 unternahmen Abgeordnete insgesamt 546 Dienstreisen ins Ausland. Die Kosten: rund 4,8 Millionen Euro. Allein für Delegationsreisen der Ausschüsse fielen 2,29 Millionen Euro an.

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Die Erstattungsregeln für Parlamentarier gelten im Vergleich zum öffentlichen Dienst als außergewöhnlich großzügig. Bei Flügen über zwei Stunden wird in der Regel die Business Class erstattet. Zusätzlich erhalten die Volksvertreter eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Seit Januar 2026 beträgt diese monatlich 5.467,27 Euro. Sie soll Ausgaben für Wahlkreisbüros und lokale Reisen decken.

Kritiker, darunter der Bund der Steuerzahler, fordern angesichts der Haushaltslage mehr Zurückhaltung. Die Notwendigkeit teurer Auslandsflüge müsse strenger geprüft werden.

Strenges BRKG für Mitarbeiter

Für Mitarbeiter der Abgeordneten und Ministerien gilt dagegen das strikte Bundesreisekostengesetz (BRKG). Die Sätze für Inlandsreisen blieben 2026 unverändert. Geplante Erhöhungen wurden nicht umgesetzt.

Mitarbeiter erhalten eine steuerfreie Verpflegungspauschale von 14 Euro bei mehr als acht Stunden Abwesenheit. Bei 24 Stunden sind es 28 Euro. Werden Mahlzeiten gestellt, müssen die Pauschalen gekürzt werden – um 20 Prozent für Frühstück, 40 Prozent für Mittag- oder Abendessen. Die Kilometerpauschale für Dienstfahrten mit dem Privatwagen liegt unverändert bei 30 Cent. Experten betonen, dass diese Festbeträge die tatsächlichen Kosten oft nicht mehr voll decken.

Neue Pauschalen für Auslandsreisen

Während die Inlandssätze stagnieren, hat das Bundesfinanzministerium die Pauschalen für Auslandsreisen angehoben. Eine Verfügung vom 5. Dezember 2025 passte die Tagessätze für zahlreiche Länder an globale Preiserhöhungen an. Seit Januar 2026 sind die neuen Sätze verbindlich.

Das betrifft Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen. Für Begleitpersonal von Abgeordneten oder Ministeriumsmitarbeiter im Ausland entstehen komplexe Abrechnungen. Besonders streng sind die Regeln bei mehrtägigen Reisen mit Grenzübertritten. Maßgeblich ist der Ort, den der Reisende vor Mitternacht Ortszeit erreicht. Bei der Rückkehr nach Deutschland gilt der höhere ausländische Satz noch für den Anreisetag.

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Steueränderungsgesetz: Revolution für Pendler

Eine große Neuerung seit Januar 2026 betrifft alle Berufstätigen: das Steueränderungsgesetz 2025. Es unterscheidet streng zwischen Reisekosten (Dienstreise) und der Entfernungspauschale (regulärer Arbeitsweg).

Die Kilometerpauschale für Dienstreisen bleibt bei 30 Cent. Die Pendlerpauschale für den Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wurde jedoch grundlegend reformiert. Seit 2026 gilt ein einheitlicher Satz von 38 Cent pro Kilometer – ab dem ersten Kilometer.

Diese Vereinfachung hat massive Auswirkungen auf die Gehaltsabrechnung. Arbeitgeber müssen pauschale Reisekostenzuschüsse nun nach der neuen 38-Cent-Regel berechnen. Steuerberater weisen darauf hin, dass die Erhöhung auch für doppelte Haushaltsführung gilt. Das ist für viele Parlamentsmitarbeiter relevant, die zwischen Heimatort und Berlin pendeln.

Ausblick: Digitalisierung und Kontrollen

Die Kluft zwischen den Reisekosten der Abgeordneten und den strengen Pauschalen ihrer Mitarbeiter führt zu Transparenzdebatten. Verwaltungsexperten fordern eine konsequentere Digitalisierung der Reisekostenabrechnung. Moderne Software könnte Pauschalen, Währungsumrechnungen und Abzüge automatisch berechnen. Das würde Fehleranfälligkeit und Verwaltungsaufwand minimieren.

Gleichzeitig wächst der politische Druck auf den Bundestag, in seinem eigenen Reisebudget zu sparen. Analysten rechnen damit, dass die hohen Kosten für Business-Class-Flüge und große Delegationsreisen in den kommenden Haushaltsberatungen kritisch geprüft werden. Für 2026 bleibt die korrekte Abrechnung eine zentrale Herausforderung für die Parlamentsverwaltung. Sie muss die neuen Steuergesetze und die öffentlichen Erwartungen gleichermaßen im Blick behalten.

(14.03.2026)

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