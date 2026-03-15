» Denise Austins "Ab Zipper" Hack formt die Taille im Stehen ( Finanztrends)

15.03.2026, 3338 Zeichen

Die 69-jährige Fitness-Ikone Denise Austin sorgt mit ihrer "Ab Zipper"-Methode für Aufsehen. Ihr Ansatz verspricht, die Körpermitte ohne klassische Crunches zu stärken – und trifft damit den aktuellen Zeitgeist. Immer mehr Menschen suchen nachhaltige und gelenkschonende Workouts.

So funktioniert das "innere Spanx"

Die Technik setzt auf isometrische Spannung im Stehen. Dabei zieht man den Bauchnabel aktiv nach innen und oben – wie beim Schließen eines engen Reißverschlusses. Diese Bewegung aktiviert die tiefe Bauchmuskulatur, die wie ein natürliches Korsett wirkt.

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Der Fokus liegt auf der sogenannten Geist-Muskel-Verbindung. Durch die bewusste Kontraktion entsteht eine stabile Grundspannung im Rumpf. Diese Haltung soll während verschiedener Bewegungen beibehalten werden.

Warum Crunches out sind

Sportmediziner kritisieren traditionelle Sit-ups seit langem. Bei unsauberer Ausführung belasten sie Hals- und Lendenwirbelsäule stark. Die stehende "Ab Zipper"-Methode umgeht diese Probleme.

Sie trainiert genau die Muskelketten, die wir im Alltag brauchen: für Aufrichtung, Balance und Bewegung. Ein starker Rumpf im Stehen senkt das Verletzungsrisiko bei anderen Aktivitäten. Zudem bleibt die Lungenkapazität in der aufrechten Position voll erhalten.

Integration in jeden Tag – ohne Matte

Die Praxis ist simpel. Man beginnt mit hüftbreitem Stand, spannt den Unterbauch an und hält diese Spannung. Dynamische Elemente wie Knieheben oder diagonale Bewegungen steigern die Intensität.

Schon wenige Minuten sollen spürbare Effekte bringen. Da man weder Equipment noch Matte braucht, lässt sich das Training überall absolvieren: in der Büropause, an der Bushaltestelle oder vor dem Fernseher.

Ein Trend, der zum Zeitgeist passt

Die Popularität der Methode spiegelt einen Branchentrend wider. Immer mehr Trainierende wenden sich von extremen HIIT-Workouts ab. Stattdessen suchen sie nach gesundheitsorientierten, nachhaltigen Konzepten.

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Das Stichwort lautet "Longevity" – die körperliche Funktionalität bis ins hohe Alter zu erhalten. Eine stabile Rumpfmuskulatur ist dafür zentral. Sie sorgt für Mobilität, beugt Stürzen vor und erhält die Unabhängigkeit.

Micro-Workouts als neuer Standard

Alles deutet darauf hin, dass solche schonenden Methoden künftig den Breitensport prägen werden. Erfolgreiche Fitnessprogramme müssen sich nahtlos in volle Alltage integrieren lassen.

Sogenannte Micro-Workouts gewinnen rasant an Bedeutung. Digitale Plattformen und Gesundheits-Apps werden funktionelle, stehende Übungen wie den "Ab Zipper" wohl verstärkt in ihre Programme aufnehmen. Effektives Training muss nicht mehr mit Erschöpfung und Schmerzen verbunden sein.

(15.03.2026)

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