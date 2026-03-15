Johnson & Johnson Aktie: Pipeline liefert ab ( Finanztrends)

15.03.2026, 2786 Zeichen

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson untermauert seine Ambitionen in der Onkologie mit neuen klinischen Daten. Auf einem urologischen Fachkongress präsentierte das Unternehmen am Wochenende vielversprechende Phase-1-Ergebnisse für eine neuartige Therapie gegen Blasenkrebs. Für Anleger rückt damit neben der verlässlichen Dividende zunehmend die Innovationskraft der Forschungspipeline in den Fokus.

Gezielte Therapie zeigt Wirkung

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht das System Erda-iDRS, das den Wirkstoff Erdafitinib über drei Monate hinweg lokal in der Blase freisetzt. Diese Methode soll Tumore direkt bekämpfen und gleichzeitig die systemische Belastung für den Patienten minimieren. Die veröffentlichten Zahlen der Phase-1-Studie fallen positiv aus: In der Gruppe mit mittlerem Risiko zeigten 89 Prozent der 62 Patienten ein vollständiges Ansprechen auf die Behandlung. Bei den Hochrisikopatienten lag die mediane Zeit bis zu einem möglichen Rückfall bei 20 Monaten.

Aufgrund dieser Resultate treibt Johnson & Johnson die Entwicklung zügig voran. Das Unternehmen hat bereits Phase-2- und Phase-3-Studien im Rahmen des sogenannten MoonRISe-Programms gestartet, um die Sicherheit und Wirksamkeit in einem breiteren Rahmen zu evaluieren.

Zulassungserfolge stärken Marktposition

Dieser klinische Fortschritt reiht sich in eine Serie jüngster Erfolge ein. Erst Anfang März erteilte die US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für eine Kombinationstherapie aus Tecvayli und Darzalex Faspro zur Behandlung des multiplen Myeloms bei Erwachsenen. Solche regulatorischen Meilensteine festigen die Position des Unternehmens im hochprofitablen Sektor der spezialisierten Krebsbehandlungen.

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Die kontinuierlichen Fortschritte in der Forschung spiegeln sich in der aktuellen Kursentwicklung wider. Mit einem Schlusskurs von 211,10 Euro am Freitag notiert das Papier lediglich 0,73 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch und verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von über 19 Prozent. Neben der Wachstumsfantasie aus der Onkologie stützt das etablierte Kapitalrückführungsprogramm den Titel: Erst Anfang März schüttete der Konzern mit einer Marktkapitalisierung von über 580 Milliarden US-Dollar seine reguläre Quartalsdividende von 1,30 US-Dollar je Aktie aus.

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(15.03.2026)

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