KI-Führerschein für Kirchen: Wie Pfarrer und Diakone Algorithmen lernen ( Finanztrends)

15.03.2026, 5161 Zeichen

Die großen Kirchen in Deutschland schulen massiv ihre Mitarbeiter im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Hintergrund sind neue EU-Regeln und die Sorge um Datenschutz und Ethik.

Unter dem Motto „#KI #Kirche #Mensch – Schöne neue Welt!?“ debattierten im März 2026 Haupt- und Ehrenamtliche im Bistum Passau über Algorithmen im Gemeindealltag. Die Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats ist Teil eines bundesweiten Trends: Sowohl katholische Diözesen als auch evangelische Landeskirchen investieren derzeit erheblich in KI-Weiterbildungen. Angesichts des europäischen AI Act rückt neben der Anwendungskompetenz die datenschutzkonforme und ethische Nutzung in den Fokus.

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Vom Pfarrbrief bis zur Predigt: Praxis-Workshops in Passau

Die Tagung in Burghausen zeigte den akuten Schulungsbedarf an der Basis. Referenten wie Diözesanratsgeschäftsführer Thomas Huber demonstrierten, wie generative KI bei Pfarrbriefen, Sitzungsvorbereitungen oder Öffentlichkeitsarbeit hilft. Doch der Berliner Moraltheologe Professor Andreas Lob-Hüdepohl warnte in seinem Vortrag vor den Grenzen der Technik. Algorithmen arbeiteten mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit absoluter Wahrheit. Zwischenmenschliche Beziehungen und persönliche Seelsorge blieben unersetzlich; KI dürfe nur unterstützendes Werkzeug sein.

Modell „KI-Führerschein“: Zertifikat für kirchliche Professionals

Im evangelischen Bereich hat sich der „Kirchliche KI-Führerschein“ als bundesweites Modell etabliert. Das vom Studienzentrum Josefstal entwickelte Programm startete 2026 neue Kurse für Pfarrer, Diakone und Pädagogen. Das modulare Konzept benötigt keine Vorkenntnisse. Es vermittelt Grundlagen des maschinellen Lernens und praktisches Prompting – die präzise Steuerung von Text- und Bildgeneratoren. Die Teilnehmer entwickeln eigene Projekte für ihre Gemeindearbeit. Ein Schwerpunkt liegt auf Datenschutz und der Vermeidung von Bias (Verzerrungen) in KI-Ergebnissen.

Strategie und Compliance: Kirchen reagieren auf EU-Vorgaben

Neben der Praxis rücken rechtliche Anforderungen in den Mittelpunkt. Die Katholische Erwachsenenbildung Bayern startete eine „KI-Challenge“, die Einrichtungen bei der Umsetzung der EU-KI-Richtlinien unterstützt. Auf evangelischer Seite legte die EKD-Synode in Dresden Ende 2025 die strategischen Grundlagen. Der Rat erhielt den Auftrag, eine umfassende KI-Strategie zu entwickeln. Besonderes Augenmerk liegt auf der ökologischen Nachhaltigkeit von Rechenzentren und dem Schutz sensibler Gemeindedaten. Daraus sollen verbindliche Leitlinien für alle Landeskirchen entstehen.

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Der kirchliche Unterschied: Ethik vor Effizienz

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die tiefe Verankerung in der christlichen Sozialethik. Anders als reine Business-Schulungen hinterfragen kirchliche Seminare die Auswirkungen auf das Menschenbild. Es geht darum, Räume für menschliche Erfahrungen zu bewahren, statt sich auf deterministische Maschinenprognosen zu verlassen. Experten betonen: KI kann bei der Strukturierung von Predigten helfen – wie im geplanten EKD-Projekt „Liturgie-Tool“ –, die theologische Deutungshoheit und emotionale Zuwendung müssen aber beim Menschen bleiben.

Hebelwirkung auf den gesamten Non-Profit-Sektor

Die Kirchen gehören mit hunderttausenden Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern im deutschsprachigen Raum. Ihre internen KI- und Datenschutzrichtlinien wirken daher stark auf den gesamten Wohlfahrtssektor. Analysten beobachten, dass kirchliche Träger oft restriktiver und wertebasierter vorgehen als weltliche Firmen. Religionszugehörigkeit ist nach EU-Recht ein besonders sensibles Datum. Die Kombination aus strengen kirchlichen Datenschutzgesetzen (wie KDG oder DSG-EKD) und dem AI Act zwingt zu flächendeckenden Schulungen, um Haftungsrisiken zu minimieren und Potenziale zu heben.

Ausblick: Vertiefung und verbindliche Dienstanweisungen

Für 2026 wird erwartet, dass sich das Kursangebot weiter ausdifferenziert. Nach Grundlagen wie dem KI-Führerschein sollen spezialisierte Module für Buchhaltung, Diakonie oder Jugendarbeit folgen. Die übergeordneten KI-Strategien von EKD und Bistümern werden voraussichtlich in feste Dienstanweisungen münden. Das wird die Nachfrage nach Compliance-Schulungen weiter anheizen. Der Erfolg der digitalen Transformation in den Kirchen hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die Mitarbeiter mitzunehmen und Innovationen mit christlichen Grundwerten in Einklang zu bringen.

(15.03.2026)

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