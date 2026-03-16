ATX startet in die Verfallswoche – Banken-Serien und Strabag-Faktor im Fokus (Podcast)
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In der Episode #1115 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick zum Wochenstart, der weit über die reinen Kursbewegungen hinausgeht: Von historischen Chartrekorden bei den Großbanken über eine bedeutsame Indexumstellung bis hin zu frischem Kapital aus dem Crowd-Investing-Markt. ATX leicht im Plus – Verfallswoche hat begonnen Der Montag, 16. März 2026, markiert den Beginn einer Verfallswoche an der Wiener Börse. Zur Mittagszeit notierte der ATX bei 5.274 Punkten, ein Plus von 0,2 Prozent. Year to date befindet sich der Index zwar noch im Minus, allerdings hat sich der Abstand im Vergleich zum Freitag bereits verringert. Die Top-Performer des Tages kamen aus unterschiedlichen Sektoren: AT&S führte die Gewinnerliste mit einem Plus von 2,7 Prozent an, gefolgt von...
Weiterlesen: ATX startet in die Verfallswoche – Banken-Serien und Strabag-Faktor im Fokus
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
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