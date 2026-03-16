Börsegeschichte 16.3.: Extremes zu EVN, Strabag, Addiko, Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
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16.03.2026, 1854 Zeichen
Extrema:
16.03.2020: Flop 3: EVN: -10.8108% - [Flop 1: -11.636% (28.10.1997), Flop 2: -10.8434% (12.03.2020)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 1: Strabag: -19.2825% - [Flop 2: -14.8515% (12.03.2020), Flop 3: -14.8023% (22.03.2024)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: ATX: -10.463% - [Flop 1: -13.6486% (12.03.2020), Flop 3: -9.74457% (27.10.2008)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: Addiko Bank: -13.3537% - [Flop 1: -18% (12.03.2020), Flop 3: -10.8434% (07.10.2019)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: ATX TR: -10.4634% - [Flop 3: -9.74477% (27.10.2008), Flop 1: -13.6489% (12.03.2020)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: Bajaj Mobility AG: -29.375% - [Flop 1: -31.7269% (13.11.2024), Flop 3: -28.9377% (26.11.2024)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 3: Bawag: -10.7038% - [Flop 1: -17.9718% (12.03.2020), Flop 2: -11.8127% (09.03.2020)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 3: RHI Magnesita: -13.1494% - [Flop 1: -21.99% (18.03.2020), Flop 2: -15.7068% (02.03.2026)] zum Kalender
Positive Serie in Performance:
16.03.2021: Addiko Bank: Beste Performance Serie: 28.19% (6 Tage - endete am 16.03.2021) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
16.03.2020: Semperit: Schlechteste Performance Serie: -22.84% (3 Tage von Kurs 10.2 Euro auf 7.87 Euro, die Serie endete am 16.03.2020), ein Alpha von -0.53 zum ATX TR zum Kalender
16.03.2020: Zumtobel: Schlechteste Performance Serie: -32.88% (7 Tage von Kurs 8 Euro auf 5.37 Euro, die Serie endete am 16.03.2020), ein Alpha von 1.28 zum ATX TR
Bisher gab es an einem 16. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.03. beträgt 0,02%. Der beste 16.03. fand im Jahr 2009 mit 3,41% statt, der schlechteste 16.03. im Jahr 2020 mit -10,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.03.)
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
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Typografische Entwurfstechnik
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Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
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1937
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Extrema:
16.03.2020: Flop 3: EVN: -10.8108% - [Flop 1: -11.636% (28.10.1997), Flop 2: -10.8434% (12.03.2020)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 1: Strabag: -19.2825% - [Flop 2: -14.8515% (12.03.2020), Flop 3: -14.8023% (22.03.2024)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: ATX: -10.463% - [Flop 1: -13.6486% (12.03.2020), Flop 3: -9.74457% (27.10.2008)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: Addiko Bank: -13.3537% - [Flop 1: -18% (12.03.2020), Flop 3: -10.8434% (07.10.2019)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: ATX TR: -10.4634% - [Flop 3: -9.74477% (27.10.2008), Flop 1: -13.6489% (12.03.2020)] zum Kalender
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16.03.2020: Flop 3: Bawag: -10.7038% - [Flop 1: -17.9718% (12.03.2020), Flop 2: -11.8127% (09.03.2020)] zum Kalender
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Negative Serie in Performance:
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