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Börsegeschichte 16.3.: Extremes zu EVN, Strabag, Addiko, Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.03.2026, 1854 Zeichen

Extrema:
16.03.2020: Flop 3: EVN: -10.8108% - [Flop 1: -11.636% (28.10.1997), Flop 2: -10.8434% (12.03.2020)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 1: Strabag: -19.2825% - [Flop 2: -14.8515% (12.03.2020), Flop 3: -14.8023% (22.03.2024)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: ATX: -10.463% - [Flop 1: -13.6486% (12.03.2020), Flop 3: -9.74457% (27.10.2008)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: Addiko Bank: -13.3537% - [Flop 1: -18% (12.03.2020), Flop 3: -10.8434% (07.10.2019)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: ATX TR: -10.4634% - [Flop 3: -9.74477% (27.10.2008), Flop 1: -13.6489% (12.03.2020)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 2: Bajaj Mobility AG: -29.375% - [Flop 1: -31.7269% (13.11.2024), Flop 3: -28.9377% (26.11.2024)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 3: Bawag: -10.7038% - [Flop 1: -17.9718% (12.03.2020), Flop 2: -11.8127% (09.03.2020)] zum Kalender
16.03.2020: Flop 3: RHI Magnesita: -13.1494% - [Flop 1: -21.99% (18.03.2020), Flop 2: -15.7068% (02.03.2026)] zum Kalender

Positive Serie in Performance:
16.03.2021: Addiko Bank: Beste Performance Serie: 28.19% (6 Tage - endete am 16.03.2021) zum Kalender

Negative Serie in Performance:
16.03.2020: Semperit: Schlechteste Performance Serie: -22.84% (3 Tage von Kurs 10.2 Euro auf 7.87 Euro, die Serie endete am 16.03.2020), ein Alpha von -0.53 zum ATX TR zum Kalender
16.03.2020: Zumtobel: Schlechteste Performance Serie: -32.88% (7 Tage von Kurs 8 Euro auf 5.37 Euro, die Serie endete am 16.03.2020), ein Alpha von 1.28 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 16. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.03. beträgt 0,02%. Der beste 16.03. fand im Jahr 2009 mit 3,41% statt, der schlechteste 16.03. im Jahr 2020 mit -10,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.03.)


(16.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Lisette Model
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    1979
    Aperture

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    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Börse Geschichte

    16.03.2026, 1854 Zeichen

    Extrema:
    16.03.2020: Flop 3: EVN: -10.8108% - [Flop 1: -11.636% (28.10.1997), Flop 2: -10.8434% (12.03.2020)] zum Kalender
    16.03.2020: Flop 1: Strabag: -19.2825% - [Flop 2: -14.8515% (12.03.2020), Flop 3: -14.8023% (22.03.2024)] zum Kalender
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