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Oscars 2026: Wolfgang Pucks Menü serviert 84 Gerichte für 1.600 Gäste ( Finanztrends)

16.03.2026, 3001 Zeichen

Die 98. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre krönt heute nicht nur Filme, sondern auch kulinarische Rekorde. Während Conan O'Brien durch den Abend führt, wartet auf rund 1.600 geladene Gäste das eigentliche Highlight: der offizielle Governors Ball mit einem Menü aus 84 Gerichten.

Luxus trifft auf Comfort Food: 25.000 kleine Teller

Zum 32. Mal zeichnet Starkoch Wolfgang Puck für das Catering verantwortlich – erstmals unterstützt von seinem Sohn Byron als Co-Küchenchef. Gemeinsam kreierten sie eine logistische Meisterleistung: Das Küchenteam bereitet etwa 25.000 kleine Teller vor.

Das Menü kombiniert dekadente Zutaten mit bekannten Wohlfühlgerichten. Byrons Signature-Dish sind Artischocken-Agnolotti mit Trüffeln (3.000 Portionen). Die absoluten Klassiker bleiben: 1.200 Portionen der berühmten Chicken Pot Pies mit 22 Kilogramm schwarzem Trüffel und 1.000 Teller Makkaroni mit Käse. Dazu kommen 600 hausgemachte Pizzen, darunter eine in Oscar-Form mit Räucherlachs und Kaviar.

31 Kilo Kaviar und eine Sushi-Station

Für die Elite der Filmindustrie werden keine Kosten gescheut. 31 Kilogramm Kaviar und 90 Kilogramm Miyazaki-Wagyu-Steak wurden angeliefert. Eine Neuheit in diesem Jahr ist eine Live-Sushi-Station mit fünf Köchen.

Als fliegendes Buffet serviert das Team scharfe Thunfisch-Tartar-Waffeln, Hummer-Corn-Dogs und koreanisches Steak-Tartar. Vegetarische Gäste freuen sich über Süßer-Erbsen-Falafel mit Hummus und Taro-Wurzel-Tacos mit Garnelen, Mango und Avocado.

3.000 goldene Schokoladen-Oscars

Das Dessert-Buffet lockt mit einer neuen italienischen Eismaschine, die live Gelato produziert. Die Patisserie serviert Himbeer-Panna-Cotta, Gianduja-Mousse-Éclairs und Mokka-Tiramisu.

Das unangefochtene Highlight sind die traditionellen Schokoladen-Oscars. Exakt 3.000 Repliken werden mit fast acht Litern essbarem 24-Karat-Goldstaub besprüht. Chef-Pâtissier Garry Larduinat scherzte: Sie seien so begehrt, weil ein echter Oscar schwerer zu ergattern sei.

Genuss statt Verzicht: Das kulinarische Ventil

Der Governors Ball bildet einen starken Kontrast zu den strengen Diäten vor der Verleihung. Wolfgang Puck betonte, das Menü solle den ausgehungerten Gästen nach dem langen Tag genau das bieten, wonach sie sich sehnen.

Interessanterweise scherzte der Starkoch, die Stars könnten ihr Wagyu-Rindfleisch an diesem Abend auch mit modernen Diätmitteln statt mit Spinat kombinieren. An diesem Abend rückt das Kalorienzählen für Stunden in den Hintergrund.

Sanfter Generationswechsel in der Oscar-Küche

Mit Byron Puck als Co-Küchenchef deutet sich ein Wandel an. Experten erwarten, dass interaktive Essensstationen wie die Gelato-Maschine weiter ausgebaut werden. Die Gäste schätzen zunehmend das Erlebnis, bei der Zubereitung zusehen zu können.

Die erfolgreiche Symbiose aus Wolfgang Pucks Erfahrung und den innovativen Ideen der nächsten Generation sichert dem Governors Ball seinen Status als exklusivstes Dinner der Branche. Welche kulinarischen Trends in Zukunft die Speisekarte erobern, bleibt spannend.


(16.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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