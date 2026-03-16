» Pflanzenstoffe schützen Nervenzellen und lindern Stress ( Finanztrends)

16.03.2026, 4065 Zeichen

Pflanzliche Substanzen erhalten und regulieren das Nervensystem nachweislich. Das belegen aktuelle Studien aus Köln und den USA. Sie identifizieren konkrete Wirkmechanismen in Beeren und traditionellen Heilpflanzen.

Kölner Forscher finden Anti-Aging-Molekül in Beeren

Wissenschaftler der Universität zu Köln entdeckten einen natürlichen Schutz für Nervenzellen. In Versuchen mit Fadenwürmern zeigte die Syringasäure eine starke Wirkung. Dieser Pflanzenstoff kommt in Heidelbeeren und blauen Weintrauben vor.

Mithilfe einer neuen „Alternsuhr“ beobachteten die Forscher, dass Neuronen unterschiedlich schnell altern. Die Syringasäure verlangsamte diesen Prozess deutlich. Sie schützte die Zellen vor altersbedingter Degeneration.

Anzeige

Während pflanzliche Wirkstoffe die neuronale Alterung verlangsamen können, lässt sich die mentale Fitness zusätzlich durch gezielte Routinen im Alltag stärken. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn sowie 11 Übungen für mehr Fokus und Gedächtnisleistung. Gratis-PDF: Mentale Fitness ab heute steigern

Diese Erkenntnisse unterstreichen den Wert einer polyphenolreichen Ernährung. Sie könnte helfen, das Nervensystem im Alter intakt zu halten.

Ashwagandha-Studie belegt Stressreduktion und mehr Energie

Eine placebokontrollierte Studie liefert neue Belege für die Schlafbeere Ashwagandha. Gesunde ältere Probanden nahmen acht Wochen lang einen standardisierten Wurzelextrakt ein.

Das Ergebnis: Ihre Lebensqualität stieg signifikant an. Die Tagesmüdigkeit nahm messbar ab. Die Verträglichkeit bewertete die Mehrheit als sehr gut.

Parallel untersuchten US-Forscher den isolierten Wirkstoff Withaferin A aus der Pflanze. Sie fanden heraus, dass er gezielt in zelluläre Überlebenswege eingreift. Diese Studie zeigt das komplexe pharmakologische Potenzial pflanzlicher Extrakte.

So wirken die Pflanzen im Körper

Adaptogene wie Ashwagandha oder Rosenwurz setzen an der Stressachse des Körpers an. Sie helfen, die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol zu normalisieren. Gleichzeitig balancieren sie Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin aus.

Beruhigende Kräuter wie Baldrian oder Lavendel wirken anders. Sie aktivieren das GABA-System, den wichtigsten hemmenden Botenstoff im Gehirn. Das reduziert die neuronale Erregbarkeit und fördert Entspannung.

Die Fachwelt erkennt diesen Ansatz zunehmend an. Der Phytotherapiekongress im September wird nicht-übertragbare Erkrankungen wie Stressfolgen zum Schwerpunkt machen.

Vom Hausmittel zum evidenzbasierten Therapeutikum

Die Studien markieren einen Paradigmenwechsel. Pflanzliche Präparate gelten nicht länger nur als milde Hausmittel. Sie werden als evidenzbasierte Therapeutika ernst genommen.

Die Identifizierung konkreter Wirkmoleküle schlägt eine Brücke. Sie verbindet traditionelles Heilwissen mit moderner Molekularbiologie. Diese wissenschaftliche Validierung erhöht die Akzeptanz in der Schulmedizin.

Hinzu kommt die Erkenntnis zur Darm-Hirn-Achse. Eine pflanzenreiche Ernährung fördert ein gesundes Mikrobiom. Und ein großer Teil der beruhigenden Botenstoffe wird im Darm produziert.

Personalisierte Pflanzenkraft als Zukunftskonzept

Experten erwarten eine weitere Ausdifferenzierung. Der Fokus liegt künftig auf Synergien verschiedener Pflanzenstoffe. Ernährungs- und Supplementpläne werden wahrscheinlich personalisierter.

Anzeige

Neben der richtigen Nährstoffversorgung ist die frühzeitige Einschätzung der eigenen Gedächtnisleistung ein zentraler Baustein der Gesundheitsvorsorge. Dieser anonyme Experten-Test hilft Ihnen, erste Warnsignale richtig zu deuten und liefert in nur 2 Minuten eine verständliche Einschätzung. Zum kostenlosen Demenz-Selbsttest

Sie könnten auf individuelle Stressprofile und neurodegenerative Risiken zugeschnitten sein. Die Kölner Entdeckung könnte präventive Ernährungskonzepte für eine alternde Gesellschaft beschleunigen.

Bis Langzeitstudien am Menschen vorliegen, bleibt ein vielfältiger Mix der beste Ansatz. Eine pflanzenbasierte Ernährung, kombiniert mit gezielten Adaptogenen, stärkt das Nervensystem nachhaltig.

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner Erste Group

Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Year-to-Date um die Nulllinie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.3.: Extremes zu EVN, Strabag, Addiko, Bawag (Börse Ge...

» Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Kons...

» PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post (Christin...

» (Christian Drastil)

» Pflanzenstoffe schützen Nervenzellen und lindern Stress ( Finanztrends)

» Microvision Aktie: Harte Bewährungsprobe ( Finanztrends)

» DATEV: Kritische Updates und Wartung für Steuerkanzleien und KMU ( Finan...

» EU erwägt Marine-Einsatz im Persischen Golf nach Blockade ( Finanztrends)