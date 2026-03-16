Strabag Real Estate: Wie der Immobilienentwickler mit Risikoaversion durch die Krise navigiert (Podcast)
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16.03.2026, 1000 Zeichen
In der Auftaktfolge der Season 24 von „Börsepeople im Podcast" empfängt Host Christian Drastil einen Gast, der seit einem Vierteljahrhundert die Entwicklung eines der größten österreichischen Immobilienentwickler mitgestaltet: Erwin Größ, Geschäftsführer von Strabag Real Estate Österreich und verantwortlich für die traditionsreiche Marke Mischek. Was folgt, ist ein aufschlussreiches Gespräch über die Lehren aus der Immobilienkrise, die Zukunft des modularen Bauens, die Bedeutung von Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell und die Frage, warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, in Wohnimmobilien zu investieren. Größ liefert dabei nicht nur Einblicke in die strategische Aufstellung seines Unternehmens, sondern auch eine nüchterne Bestandsaufnahme eines Marktes, der sich langsam erholt – aber noch lange nicht am Ziel ist. Vom Statiker zum Geschäftsführer: 25 Jahre im Konzern...
Weiterlesen: Strabag Real Estate: Wie der Immobilienentwickler mit Risikoaversion durch die Krise navigiert
Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
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Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
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