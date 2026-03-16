Superwahljahr 2026: Fünf Landtagswahlen entscheiden über Merz' Politik ( Finanztrends)

16.03.2026, 5295 Zeichen

Die fünf Landtagswahlen 2026 werden zur Nagelprobe für die Bundesregierung unter Friedrich Merz. Die Zusammensetzung der Länderkammer entscheidet über Steuerreformen und Wirtschaftspolitik.

Nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 und dem Amtsantritt von Kanzler Friedrich Merz im Mai desselben Jahres steht die deutsche Politik vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe in dieser Legislaturperiode. Im März 2026 rollt eine dichte Serie von Landtagswahlen über die Republik. Die Ergebnisse in fünf Bundesländern werden das Kräfteverhältnis im Bundesrat maßgeblich verändern – und damit die Handlungsfähigkeit der Berliner Koalition aus Union und SPD.

Baden-Württemberg: Grüne und CDU gleichauf, AfD stark

Die Wahl am 8. März in Baden-Württemberg hat bereits deutliche Signale gesendet. Erstmals galt ein neues Wahlsystem mit echter Zweitstimme, und wählen durften bereits 16-Jährige. Das Ergebnis zeigt ein polarisiertes Elektrorat.

Die Grünen und die CDU lagen nach vorläufigen Ergebnissen mit je etwa 30 Prozent der Stimmen gleichauf. Die AfD konnte ihren Stimmenanteil nahezu verdoppeln und kam auf knapp 19 Prozent. Damit ist sie drittstärkste Kraft im Stuttgarter Landtag.

Für die SPD hingegen war es ein historisches Debakel. Die bundesweit regierende Partei sackte auf nur noch 5,5 Prozent ab. Die FDP scheiterte erstmals in der Landesgeschichte an der Fünf-Prozent-Hürde. Auch die Linke zog nicht ein. Beobachter deuten die Schwäche von SPD und FDP als Ausdruck breiter Unzufriedenheit mit traditionellen wirtschaftspolitischen Programmen.

Rheinland-Pfalz: Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Nun richtet sich der Blick auf Rheinland-Pfalz. Am 22. März werden dort rund drei Millionen Wahlberechtigte eine neue Landesregierung bestimmen. Für Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ist es die erste große Bewährungsprobe, nachdem er das Amt von Malu Dreyer übernommen hat. Sein Herausforderer ist der CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder.

Die Umfragen versprechen ein äußerst knappes Rennen. Eine Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen vom 10. bis 12. März sieht die CDU mit 28 Prozent knapp vor der SPD (26 Prozent). Die AfD könnte mit 19 Prozent einen massiven Sprung um elf Prozentpunkte machen. Die Grünen liegen stabil bei neun Prozent.

Auffällig ist die Schwäche der FDP. Sie ist zwar noch Teil der Landesregierung, droht aber klar an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Wahlforscher halten eine Große Koalition aus CDU und SPD in Mainz für das wahrscheinlichste Szenario – ein Spiegelbild der Bundesebene.

Herbst 2026: AfD dominiert im Osten

Im September geht der Wahlmarathon weiter. Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt, am 20. September folgen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Die politische Landschaft im Osten präsentiert sich dabei völlig anders als im Westen.

In Sachsen-Anhalt führt die AfD aktuellen Umfragen zufolge mit 39 Prozent – ein Plus von 18 Prozentpunkten gegenüber 2021. Die CDU folgt mit 27 Prozent, die Linke kommt auf 13 Prozent. Die SPD liegt bei nur sieben Prozent. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte mit sechs Prozent in den Landtag einziehen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Mecklenburg-Vorpommern. Hier kommt die AfD auf 35 Prozent, die regierende SPD fällt auf 25 Prozent, die CDU liegt bei 13 Prozent. In Berlin ist die Lage extrem zersplittert. Die regierende CDU kommt auf 22 Prozent, gefolgt von Linke (18%), AfD (17%), Grünen (16%) und SPD (14%). Die Bildung stabiler Koalitionen wird im Herbst zur mathematischen und politischen Geduldsprobe.

Folgen für Wirtschaft und Gesetzgebung

Die Wahlausgänge haben direkte Konsequenzen für die deutsche Wirtschaftspolitik. Die Bundesregierung benötigt für viele Gesetze – insbesondere in Steuerfragen und bei Wirtschaftsreformen – die Zustimmung des Bundesrates.

Wenn in den Ländern komplizierte Mehrparteienkoalitionen entstehen, die sich intern nicht einigen können, droht häufig Enthaltung im Bundesrat. Der Aufstieg der AfD und das Auftreten der BSW erschweren die Regierungsbildung in den Ländern zusätzlich. Müssen traditionelle Parteien breite, ideologisch uneinige Bündnisse eingehen, finden diese Länder oft keine einheitliche Position zu Bundesvorhaben.

Rechts- und Steuerexperten warnen: Ein zersplitterter Bundesrat könnte die Agenda der Merz-Regierung ausbremsen. Geplante Unternehmenssteuerentlastungen und Bürokratieabbau-Projekte zur Konjunkturbelebung könnten ins Stocken geraten. Zudem könnten die unterschiedlichen politischen Kräfteverhältnisse zwischen West und Ost zu regionalen Ungleichheiten bei der Umsetzung von Bundesvorgaben führen.

Was kommt als nächstes?

Die Wahl in Rheinland-Pfalz am 22. März wird erste Trends für den weiteren Verlauf des Jahres setzen. Kann die SPD das Landeshauptamt halten oder übernimmt die CDU? Das Ergebnis wird den legislativen Schwung der Bundesregierung für den Sommer vorgeben.

Der Herbst wird dann zur Nagelprobe für die etablierten demokratischen Parteien. Wie widerstandsfähig sind sie gegen populistische Bewegungen? Für Unternehmen und Anwaltskanzleien bleibt die Zusammensetzung des Bundesrates der entscheidende Gradmesser. Ob die Bundesregierung in den nächsten drei Jahren ihre Steuer- und Wirtschaftsreformen durchsetzen kann, hängt maßgeblich von der Stabilität der Landesregierungen ab, die 2026 gewählt werden.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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