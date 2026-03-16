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Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF Shares: Small-Cap Value in Focus ( Finanztrends)

16.03.2026, 3400 Zeichen

Vanguard Small-Cap-Value ETF: Die große Rotation

An den Märkten zeichnet sich im Frühjahr 2026 eine deutliche Trendwende ab. Investoren schichten vermehrt Kapital von den bisherigen Favoriten, den großen Wachstumsaktien, in zyklische Nebenwerte um. Diese als „Great Rotation“ bezeichnete Bewegung verhilft dem Small-Cap-Sektor zu einer Dynamik, die Large Caps derzeit hinter sich lässt.

Politische und monetäre Treiber

Der Russell 2000 Index markierte am 14. März neue Höchststände. Mit einem Plus von 8,9 Prozent seit Jahresbeginn übertrifft der Nebenwerte-Index die Performance großer Wachstumsindizes deutlich. Marktbeobachter führen diesen Aufschwung auf eine Kombination aus gesetzgeberischen und geldpolitischen Impulsen zurück.

Besonders die vollständige Umsetzung des „One Big Beautiful Bill Act“ zum 1. Januar 2026 stützt kapitalintensive Unternehmen. Zusätzlich wirken die Zinssenkungen der Federal Reserve aus dem späten Jahr 2025 nach. Niedrigere Finanzierungskosten entlasten kleinere Firmen überproportional, da diese oft stärker auf externe Kredite angewiesen sind als Cash-reiche Technologiekonzerne.

Portfolio und Kostenvorteile

Der Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF (VTWV) bildet diesen Trend passiv ab. Mit rund 1.430 Titeln ist das Portfolio breit gestreut. Die zehn größten Positionen machen lediglich etwa 6,2 Prozent des Gesamtvermögens aus, was das Risiko einzelner Unternehmensausfälle minimiert. Schwerpunkte liegen in den Sektoren Finanzen, Industrie und Gesundheit – Branchen, die besonders sensibel auf die heimische Wirtschaftsentwicklung reagieren.

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Ein wesentliches Argument für diesen ETF ist die Kostenstruktur. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,06 Prozent ist der Fonds deutlich günstiger als der Kategoriedurchschnitt. Im Vergleich zum iShares Russell 2000 Value ETF, der mit 0,24 Prozent zu Buche schlägt, bietet die Vanguard-Variante einen klaren Kostenvorteil für langfristig orientierte Anleger.

Termine für die Neugewichtung

Anleger sollten den Zeitplan für die anstehende Neuzusammensetzung der Russell-Indizes im Blick behalten. Ab 2026 erfolgt die Anpassung halbjährlich, wobei der Haupttermin im Juni liegt.

    1. April: „Rank Day“ zur Festlegung der Indexzugehörigkeit basierend auf der Marktkapitalisierung
    1. Mai: Veröffentlichung der ersten vorläufigen Listen für Auf- und Absteiger
    1. Juni: Wirksamwerden der neuen Indexstruktur nach US-Börsenschluss

Dieser systematische Prozess stellt sicher, dass der Index die Dynamik des US-Aktienmarktes korrekt widerspiegelt. Für den VTWV bedeutet dies, dass Ende Juni eine umfassende Anpassung der Bestände erfolgt, um die Gewichtungen wieder an den zugrunde liegenden Index anzupassen.

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(16.03.2026)

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