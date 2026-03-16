» Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

16.03.2026, 1238 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:45 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5274 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.68% auf 51.75 Euro, dahinter Agrana mit +1.99% auf 11.525 Euro und Verbund mit +1.77% auf 66.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23524 (+0.33%, Ultimo 2025: 24490, -4.26% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +6.94% auf 31.645 Euro, dahinter Bayer mit +3.75% auf 40.085 Euro und HeidelbergCement mit +2.45% auf 164.95 Euro.

- PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post

- Unser Volumensrobot sagt: Uniqa, Semperit, FACC

- Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate

- Börsegeschichte 16.3.: Extremes zu EVN, Strabag, Addiko, Bawag

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +0.95% ytd, +116.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504

Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497

Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487

Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477

Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

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