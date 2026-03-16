Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht
Autor:
Christian Drastil
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16.03.2026, 1238 Zeichen
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Um 12:45 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5274 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.68% auf 51.75 Euro, dahinter Agrana mit +1.99% auf 11.525 Euro und Verbund mit +1.77% auf 66.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23524 (+0.33%, Ultimo 2025: 24490, -4.26% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +6.94% auf 31.645 Euro, dahinter Bayer mit +3.75% auf 40.085 Euro und HeidelbergCement mit +2.45% auf 164.95 Euro.
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- Börse Social Depot Trading Kommentar
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Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
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1.
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