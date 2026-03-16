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Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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16.03.2026, 1238 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:45 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5274 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.68% auf 51.75 Euro, dahinter Agrana mit +1.99% auf 11.525 Euro und Verbund mit +1.77% auf 66.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23524 (+0.33%, Ultimo 2025: 24490, -4.26% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +6.94% auf 31.645 Euro, dahinter Bayer mit +3.75% auf 40.085 Euro und HeidelbergCement mit +2.45% auf 164.95 Euro.

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- Unser Volumensrobot sagt: Uniqa, Semperit, FACC
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Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
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(16.03.2026)

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