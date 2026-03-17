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österreichischer Aktien
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2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Printexemplare (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.03.2026, 1476 Zeichen

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 5320 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.04% auf 75 Euro, dahinter FACC mit +4.87% auf 15.29 Euro und VIG mit +2.95% auf 62.9 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23598 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, -3.78% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.25% auf 20.31 Euro, dahinter RWE mit +2.13% auf 58.48 Euro und Hannover Rück mit +1.71% auf 267.7 Euro.

Es war ein Erfolg und das Ergebnis ist auf http://www.kapitalmarkt-stimme.at zu sehen. Das Projekt wurde 2024 vom Börse Social Network gegründet, 2025 ist der Börse Express in diese Initiative eingetreten, die jetzt 50:50 ist.

- Main Events 2026. Für 14. März (9:30 bis 14:30 Uhr) luden Börse Social Network und Börse Express im Rahmen des 10. Börsentags Wien (B2MS) zum 2. Österreichischen Aktientag http://www.boersentag.at . Es präsentierten Frequentis, ADX Energy, Strabag, FACC, Palfinger, oekostrom, Cyan, Porr, VIG, UBM, Polytec, WEB Windenergie und Semperit. Unsere Print-Sondernummer (siehe Seitenteil) wurde 1200x an interessierte BesucherInnen abgegeben, gesamt waren +2000 Leute am 14. März im Austria Center Vienna zu Gast. Danke an alle, für 2027 gibt es bereits Slot-Reservierungen und 2026 werden wir noch Österreich-Specials bei deutschen Börsentagen machen. Stay tuned.

Die Diashows findet man auch auf http://www.photaq.com .

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)


(17.03.2026)

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Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




 

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    Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
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    Autor: Christian Drastil

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