2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Printexemplare (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
17.03.2026, 1476 Zeichen
Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 5320 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.04% auf 75 Euro, dahinter FACC mit +4.87% auf 15.29 Euro und VIG mit +2.95% auf 62.9 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23598 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, -3.78% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.25% auf 20.31 Euro, dahinter RWE mit +2.13% auf 58.48 Euro und Hannover Rück mit +1.71% auf 267.7 Euro.
Es war ein Erfolg und das Ergebnis ist auf http://www.kapitalmarkt-stimme.at zu sehen. Das Projekt wurde 2024 vom Börse Social Network gegründet, 2025 ist der Börse Express in diese Initiative eingetreten, die jetzt 50:50 ist.
- Main Events 2026. Für 14. März (9:30 bis 14:30 Uhr) luden Börse Social Network und Börse Express im Rahmen des 10. Börsentags Wien (B2MS) zum 2. Österreichischen Aktientag http://www.boersentag.at . Es präsentierten Frequentis, ADX Energy, Strabag, FACC, Palfinger, oekostrom, Cyan, Porr, VIG, UBM, Polytec, WEB Windenergie und Semperit. Unsere Print-Sondernummer (siehe Seitenteil) wurde 1200x an interessierte BesucherInnen abgegeben, gesamt waren +2000 Leute am 14. März im Austria Center Vienna zu Gast. Danke an alle, für 2027 gibt es bereits Slot-Reservierungen und 2026 werden wir noch Österreich-Specials bei deutschen Börsentagen machen. Stay tuned.
Die Diashows findet man auch auf http://www.photaq.com .
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...
» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)
» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)
» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...
» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)
» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)
» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)
» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...
» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Gurktaler AG Stamm, FACC, Semperit, Frequenti...
- Wie VIG, Uniqa, OMV, Österreichische Post, Andrit...
- Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana...
- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susann...
- Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilitä...
Featured Partner Video
179. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
17.03.2026, 1476 Zeichen
Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 5320 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.04% auf 75 Euro, dahinter FACC mit +4.87% auf 15.29 Euro und VIG mit +2.95% auf 62.9 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23598 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, -3.78% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.25% auf 20.31 Euro, dahinter RWE mit +2.13% auf 58.48 Euro und Hannover Rück mit +1.71% auf 267.7 Euro.
Es war ein Erfolg und das Ergebnis ist auf http://www.kapitalmarkt-stimme.at zu sehen. Das Projekt wurde 2024 vom Börse Social Network gegründet, 2025 ist der Börse Express in diese Initiative eingetreten, die jetzt 50:50 ist.
- Main Events 2026. Für 14. März (9:30 bis 14:30 Uhr) luden Börse Social Network und Börse Express im Rahmen des 10. Börsentags Wien (B2MS) zum 2. Österreichischen Aktientag http://www.boersentag.at . Es präsentierten Frequentis, ADX Energy, Strabag, FACC, Palfinger, oekostrom, Cyan, Porr, VIG, UBM, Polytec, WEB Windenergie und Semperit. Unsere Print-Sondernummer (siehe Seitenteil) wurde 1200x an interessierte BesucherInnen abgegeben, gesamt waren +2000 Leute am 14. März im Austria Center Vienna zu Gast. Danke an alle, für 2027 gibt es bereits Slot-Reservierungen und 2026 werden wir noch Österreich-Specials bei deutschen Börsentagen machen. Stay tuned.
Die Diashows findet man auch auf http://www.photaq.com .
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...
» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)
» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)
» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...
» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)
» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)
» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)
» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...
» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Gurktaler AG Stamm, FACC, Semperit, Frequenti...
- Wie VIG, Uniqa, OMV, Österreichische Post, Andrit...
- Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana...
- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susann...
- Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilitä...
Featured Partner Video
179. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII