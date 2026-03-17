2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Printexemplare (Christian Drastil)

17.03.2026, 1476 Zeichen

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 5320 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.04% auf 75 Euro, dahinter FACC mit +4.87% auf 15.29 Euro und VIG mit +2.95% auf 62.9 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23598 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, -3.78% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.25% auf 20.31 Euro, dahinter RWE mit +2.13% auf 58.48 Euro und Hannover Rück mit +1.71% auf 267.7 Euro.

Es war ein Erfolg und das Ergebnis ist auf http://www.kapitalmarkt-stimme.at zu sehen. Das Projekt wurde 2024 vom Börse Social Network gegründet, 2025 ist der Börse Express in diese Initiative eingetreten, die jetzt 50:50 ist.

- Main Events 2026. Für 14. März (9:30 bis 14:30 Uhr) luden Börse Social Network und Börse Express im Rahmen des 10. Börsentags Wien (B2MS) zum 2. Österreichischen Aktientag http://www.boersentag.at . Es präsentierten Frequentis, ADX Energy, Strabag, FACC, Palfinger, oekostrom, Cyan, Porr, VIG, UBM, Polytec, WEB Windenergie und Semperit. Unsere Print-Sondernummer (siehe Seitenteil) wurde 1200x an interessierte BesucherInnen abgegeben, gesamt waren +2000 Leute am 14. März im Austria Center Vienna zu Gast. Danke an alle, für 2027 gibt es bereits Slot-Reservierungen und 2026 werden wir noch Österreich-Specials bei deutschen Börsentagen machen. Stay tuned.

Die Diashows findet man auch auf http://www.photaq.com .

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)

(17.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

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