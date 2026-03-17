ÖTV: Über Jurij Rodionov, Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Joel Schwärzler und Magnus Brunner (Podcast)
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17.03.2026, 1008 Zeichen
In der aktuellen Episode des SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcasts ordnet Moderator Christian Drastil die Entwicklungen im österreichischen Tennis ein – von neuen Bestmarken über den Ausblick auf Miami bis hin zu einem charmanten Vorarlberg-Special mit Finanzredakteurin Susanne Bickel. Rodionovs Halbfinale als Impulsgeber der Woche Auch wenn die abgelaufene Woche insgesamt als ruhig einzustufen war, lieferte Jurij Rodionov das Highlight: Mit seinem Einzug ins Halbfinale beim Challenger-Turnier im französischen Cherbourg sicherte er sich die Auszeichnung als win2day-Spieler der Woche. Der Erfolg schlug sich unmittelbar in der Weltrangliste nieder – Rodionov verbesserte sich um 17 Ränge und sammelte 36 Punkte. Damit kletterte er auf Position 177 der ATP-Rangliste. Die österreichische Top 10 im Überblick Die übergreifende Rangliste der zehn bestplatzierten österreichischen Spielerinnen und...
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SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel
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