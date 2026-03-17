ATX wieder beim Jahresstartwert – Frequentis, AT&S und FACC setzen Akzente (Podcast)
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In der Episode #1116 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick zur Wochenmitte, der von einer bemerkenswerten Erholungsbewegung am österreichischen Aktienmarkt geprägt ist. Der ATX nähert sich seinem Jahresstartwert bis auf wenige Punkte an – und gleich mehrere Einzelwerte sorgen für Schlagzeilen. ATX auf dem Weg zurück zum Ausgangsniveau Der österreichische Leitindex ATX notierte am Dienstagmittag bei 5.321 Punkten, ein Plus von 0,42 Prozent. Damit fehlten nur noch fünf Punkte bis zum Jahresstartwert – ein Signal, das nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen aufhorchen lässt. In der Spitze hatte der ATX im bisherigen Jahresverlauf rund zehn Prozent über dem Startwert gelegen, bevor verstärkte kriegerische Auseinandersetzungen die Märkte belasteten und die Kurse wieder nach unten drückten. Die...
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