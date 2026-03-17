Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, Lenzing, OMV, UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

17.03.2026, 1530 Zeichen

IPOs:

17.03.2005: ECO Business-Immobilien: ECO Business-Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 26,50 Mio. Euro. zum Kalender



Extrema:

17.03.2020: Top 1: Agrana: 16.7435% - [Top 2: 13.65% (03.05.2002), Top 3: 11.11% (05.05.2003)] zum Kalender

17.03.2020: Flop 1: Semperit: -15.5556% - [Flop 2: -12.8154% (05.05.2015), Flop 3: -12.5556% (13.03.2020)] zum Kalender

17.03.2016: Flop 1: VIG: -17.9285% - [Flop 2: -17.91% (17.02.2009), Flop 3: -12.87% (10.10.2008)] zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

17.03.2020: UBM: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 17.03.2020) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

17.03.2020: Lenzing: Schlechteste Performance Serie: -38.66% (9 Tage von Kurs 61.2 Euro auf 37.54 Euro, die Serie endete am 17.03.2020), ein Alpha von -1.86 zum ATX TR zum Kalender

17.03.2020: OMV: Schlechteste Performance Serie: -33.61% (4 Tage von Kurs 29.29 Euro auf 19.445 Euro, die Serie endete am 17.03.2020), ein Alpha von -10.31 zum ATX TR zum Kalender

17.03.2020: UBM: Schlechteste Performance Serie: -37.64% (9 Tage von Kurs 44.9 Euro auf 28 Euro, die Serie endete am 17.03.2020), ein Alpha von -0.84 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 17. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.03. beträgt -0,16%. Der beste 17.03. fand im Jahr 2011 mit 2,02% statt, der schlechteste 17.03. im Jahr 2008 mit -5,21%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)

(17.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

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