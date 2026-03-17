E.ON erreicht Meilenstein bei Smart Metern – und rüstet gegen Cyberangriffe auf ( Finanztrends)

17.03.2026, 3425 Zeichen

Der Energiekonzern E.ON hat den millionsten intelligenten Zähler in Deutschland installiert. Doch die rasante Digitalisierung des Netzes erhöht auch die Gefahr von Cyberattacken – und macht massive Investitionen in die Sicherheit unverzichtbar.

Digitaler Netzausbau schafft neue Angriffsflächen

Die Installation des millionsten Smart Meters durch den regionalen Netzbetreiber LEW Verteilnetz bei Augsburg markiert einen wichtigen Schritt. E.ON plant, das Tempo hochzuhalten und in den kommenden Jahren jährlich rund 500.000 weitere intelligente Zähler einzubauen. Diese sind essenziell, um das Stromnetz zu stabilisieren und flexible Verbraucher wie Wärmepumpen oder Elektroauto-Ladestationen zu integrieren.

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Doch jede neue vernetzte Komponente vergrößert auch die potenzielle Angriffsfläche für Hacker. Die Zähler übertragen detaillierte Verbrauchsdaten in Echtzeit. Damit wächst das Risiko, dass Kriminelle über diese Schnittstellen in die kritische Infrastruktur eindringen. Der Branchenverband Eurelectric warnte bereits im Februar vor einer deutlichen Zunahme koordinierter Cyberangriffe auf europäische Energieversorger.

48 Milliarden Euro für sichere Netze

Als Antwort auf diese Bedrohung hat E.ON seine Investitionspläne massiv aufgestockt. Für die Jahre 2026 bis 2030 sind nun 48 Milliarden Euro vorgesehen – fünf Milliarden mehr als zuvor. Rund 40 Milliarden Euro davon fließen direkt in die Energienetze.

Dieses Kapital hat einen doppelten Zweck: Es finanziert den physischen Ausbau für die Energiewende und zugleich die digitale Absicherung. Das Netz, das es zu schützen gilt, ist gewaltig. Erst Anfang März schloss E.ON die zweimillionste Erneuerbare-Energie-Anlage in Deutschland an. Insgesamt sind inzwischen etwa 110 Gigawatt erneuerbarer Leistung angeschlossen.

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Proaktive Abwehr rund um die Uhr

Wie ernst die Lage ist, zeigt der Aufwand für die Cybersicherheit. E.ON unterhält eigene Teams, die das Netz 24 Stunden am Tag überwachen. Sie verfolgen Eindringversuche, entwickeln Gegenmaßnahmen und suchen proaktiv nach Schwachstellen, bevor Angreifer zuschlagen können.

Zukünftig wird diese Aufgabe noch komplexer. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Edge Computing zur Echtzeit-Analyse von Netzdaten müssen auch die Sicherheitsstrategien weiterentwickelt werden. Experten fordern regelmäßige Penetrationstests, strenge Zugangskontrollen und engere Zusammenarbeit mit spezialisierten Sicherheitsfirmen.

Gleichzeitig verschärft die EU die regulatorischen Vorgaben für kritische Infrastrukturen. Energieversorger müssen künftig noch häufiger ihre Sicherheitsstandards nachweisen und transparent über Risiken berichten. Am Ende steht eine fundamentale Frage: Kann ein hochdigitalisiertes, dezentrales Stromnetz gleichzeitig effizient und sicher sein? E.ON investiert Milliarden, um genau das zu beweisen.

(17.03.2026)

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