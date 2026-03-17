Manuka-Honig: Vom Wellness-Trend zum Medizinprodukt ( Finanztrends)

17.03.2026, 5735 Zeichen

Manuka-Honig etabliert sich 2026 zunehmend als klinisch erforschtes Therapeutikum. Während neue Studien seine Wirkung bei Krebs und Wundheilung untermauern, kämpfen Hersteller mit einer Überproduktionskrise und ökologischen Folgen.

Wissenschaft durchbricht den Hype

Die medizinische Forschung liefert dem teuren Naturprodukt aus Neuseeland seit zwei Jahren handfeste Argumente. Nicht mehr nur ein Wellness-Lebensmittel, rückt der Honig in den Fokus von Onkologie und klinischer Wundversorgung. Eine im Januar 2026 veröffentlichte Analyse im Fachjournal Frontiers in Immunology zeigt: Bestandteile des Honigs können Entzündungsreaktionen dämpfen und gleichzeitig regenerative Wachstumsfaktoren erhalten. Diese Erkenntnis treibt die Entwicklung honigbasierter Wundauflagen voran, die 2026 zum Standard in der Behandlung chronischer Wunden werden könnten.

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Noch bemerkenswerter sind die Ergebnisse aus der Krebsforschung. Eine Studie der UCLA Health vom August 2024, veröffentlicht in Nutrients, dokumentierte bei Mäusen mit Brustkrebs einen Rückgang des Tumorwachstums um 84 Prozent. Entscheidend: Der Honig griff gezielt Krebszellen an und verstärkte sogar die Wirkung gängiger Medikamente wie Tamoxifen, ohne gesunde Zellen zu schädigen.

Magen-Darm und Kampf gegen Keime im Fokus

Auch für Magen-Darm-Beschwerden wird die Evidenz dicker. Seit Mai 2025 läuft die SOOTHE-Studie, eine randomisierte Kontrollstudie, die den Effekt von Lepteridin – einem nur in Manuka-Honig vorkommenden Wirkstoff – auf funktionelle Dyspepsie untersucht. Vorstudien deuten auf eine hemmende Wirkung bei Entzündungsenzymen im Verdauungstrakt hin. Sollte die Studie Erfolg zeigen, könnte dies den Weg für standardisierte Therapien ebnen.

Gleichzeitig testen Forscher das antimikrobielle Potenzial gegen gefürchtete Krankenhauskeime. Eine Kombination aus Manuka-Honig und Zimtrindenöl zeigte im März 2025 in vitro eine synergistische Wirkung gegen den multiresistenten Keim Acinetobacter baumannii. Ein möglicher neuer Ansatz im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen.

Markt im Schock: Überfluss statt Mangel

Während die Wissenschaft Fortschritte feiert, steckt der kommerzielle Sektor in der Krise. Eine massive Überproduktion in Neuseeland hat 2024 und 2025 zu einem Marktüberschuss geführt, der die Preise und Gewinnmargen der Hersteller erodieren ließ. Das führte zu einem folgenschweren Dominoeffekt.

Der neuseeländische Marktführer Comvita meldete Ende 2025 einen Nettoverlust von umgerechnet rund 58 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde daraufhin an die Florenz-Gruppe verkauft, eine Tochter von Mastheads Limited, die bereits den US-Einzelhändler Wedderspoon übernommen hatte. Diese Konsolidierung erlaubt es dem neuen Eigentümer, Comvitas riesige Honiglager mit hohem Abschlag zu übernehmen – ein klares Zeichen für die Schwere der Krise. Marktbeobachter sprechen von einer längst überfälligen Marktbereinigung.

Ökologischer Fußabdruck wird zum Problem

Die rasante Expansion der Manuka-Industrie hinterlässt Spuren in der neuseeländischen Natur. Eine Studie vom Dezember 2025 warnt: Die hohe Dichte nicht-einheimischer Honigbienenstöcke in den Manuka-Heidegebieten verdrängt einheimische Bestäuberinsekten. Nur eine Art profitiert: Thripse, Schädlinge, die Pflanzenkrankheiten übertragen. Die kommerzielle Imkerei könnte so unbeabsichtigt zur Verbreitung von Pathogenen beitragen. Umweltexperten fordern nachhaltigere Produktionsstrategien, um die einzigartige Biodiversität Neuseelands zu schützen.

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Zwischen Laborklarheit und Marktturbulenzen

Die Entwicklung des Manuka-Honigs ist ein Lehrstück für den Weg von traditionellen Heilmitteln in die moderne Medizin und Kommerzialisierung. Die Identifizierung spezifischer bioaktiver Verbindungen wie Methylglyoxal ermöglicht erstmals standardisierte, reproduzierbare Anwendungen in der Medizin. Das rechtfertigt den hohen Preis – aber nur, wenn die Qualität stimmt.

Gleichzeitig zeigt der finanzielle Kollaps großer Produzenten: Die Nachfrage der Verbraucher allein trägt keinen unregulierten Markt mit Überproduktion. Die Branche durchläuft nun eine notwendige Reifephase. Sie bewegt sich weg von spekulativer landwirtschaftlicher Expansion hin zu konsolidierten, hochwertigen pharmazeutischen Anwendungen.

Ausblick: Die Spaltung des Marktes

Für die Zukunft zeichnet sich eine klare Trennung ab: Ein Markt für kulinarischen Qualitätshonig und ein zweiter, streng regulierter für medizinische Anwendungen. Die Ergebnisse der SOOTHE-Studie werden mit Spannung erwartet und könnten Therapierichtlinien für Magen-Darm-Erkrankungen begründen. Im Wundmanagement werden FDA-geprüfte Honigverbände weiter Marktanteile gewinnen.

Auf der Produktionsseite dürften neuseeländische Behörden strengere Richtlinien zur Bienendichte einführen, um die Ökosysteme zu schützen. Das würde das Angebot begrenzen und die Großhandelspreise stabilisieren. Die jüngste Unternehmenskonsolidierung wird wohl zu einem disziplinierteren Management der Bestände führen. Das Ziel ist klar: Die Versorgung mit medizinischem Manuka-Honig muss sowohl für den Markt als auch für die Umwelt nachhaltig werden.

(17.03.2026)

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