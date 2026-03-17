Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, FACC und VIG gesucht

17.03.2026, 1308 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 5320 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.04% auf 75 Euro, dahinter FACC mit +4.87% auf 15.29 Euro und VIG mit +2.95% auf 62.9 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23598 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, -3.78% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.25% auf 20.31 Euro, dahinter RWE mit +2.13% auf 58.48 Euro und Hannover Rück mit +1.71% auf 267.7 Euro.

- PIR-News: News zu FACC und Andritz

- 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Printexemplare

- #gabb Volumensradar: Uniqa, Post, FACC

- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel

- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, Lenzing, OMV, UBM

- Österreich-Depots: Leicht nach oben

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.69% vs. last #gabb, +1.65% ytd, +118.30% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

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(17.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

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Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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