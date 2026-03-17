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Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, FACC und VIG gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.03.2026, 1308 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.40 Prozent im Plus bei 5320 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +5.04% auf 75 Euro, dahinter FACC mit +4.87% auf 15.29 Euro und VIG mit +2.95% auf 62.9 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23598 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, -3.78% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.25% auf 20.31 Euro, dahinter RWE mit +2.13% auf 58.48 Euro und Hannover Rück mit +1.71% auf 267.7 Euro.

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- 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Printexemplare
- #gabb Volumensradar: Uniqa, Post, FACC
- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel
- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, Lenzing, OMV, UBM
- Österreich-Depots: Leicht nach oben
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.69% vs. last #gabb, +1.65% ytd, +118.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
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(17.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




 

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    Autor: Christian Drastil

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