Altersvorsorgereform: BaFin warnt vor Kostenfalle für Berater ( Finanztrends)

18.03.2026, 4767 Zeichen

Die geplante Rentenreform droht Versicherer und Berater in ein unlösbares Dilemma zu stürzen. Während die Politik eine strikte 1,5-Prozent-Kostenobergrenze für Standardprodukte durchsetzen will, erhöhen neue Wechselrechte für Verbraucher den Beratungsaufwand massiv. Die BaFin warnt: Beides gleichzeitig wird kaum zu halten sein.

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Finanzausschuss ringt um die Kostenbremse

Im Bundestag prallten diese Woche die Fronten aufeinander. Während der Finanzausschuss über den Gesetzentwurf beriet, forderten Verbraucherschützer sogar niedrigere Kosten als die geplanten 1,5 Prozent. Die Verbraucherzentrale Bundesverband rechnete vor: Bei monatlich 130 Euro und 40 Jahren Laufzeit bringe ein öffentlicher Fonds mit 0,2 Prozent Kosten fast 180.000 Euro mehr Rendite als ein Standard-Depot mit 1,5 Prozent Gebühren.

Die Deutsche Kreditwirtschaft hält dagegen eine gesetzliche Obergrenze für überflüssig. Mehr Wettbewerb durch neue Produktkategorien werde die Kosten auch so senken. Die Versicherungswirtschaft verweist auf ein grundsätzliches Problem: Die gesetzlich vorgeschriebene, umfassende Beratung verursache nun mal Kosten. Eine extrem niedrige Deckelung sei mit dieser Compliance-Pflicht kaum vereinbar.

BaFin-Chefin: Wechselrechte treiben Beratungskosten

Die Finanzaufsicht BaFin schaltet sich in die Debatte ein. Exekutivdirektorin Julia Wiens warnte auf einer Konferenz in Berlin vor den Folgen der geplanten umfassenden Wechselrechte. Verbraucher sollen künftig ihr angespartes Kapital aus alten Riester-Verträgen in neue Anlagevehikel übertragen können.

„Das löst einen erhöhten Informations- und Beratungsbedarf aus“, so Wiens. Bei einem Wechsel aus einem Vertrag mit Garantiezinsen in ein kapitalmarktorientiertes Produkt sei eine detaillierte Eignungsprüfung gesetzlich Pflicht. Der Kunde müsse den Verlust alter Garantien und steuerliche Folgen vollständig verstehen. Dieser Aufwand werde die Vertriebskosten in die Höhe treiben – und stehe damit im klaren Widerspruch zum politischen Ziel der strikten Kostenbremse.

Wettbewerb und Haftungsrisiko für Berater spitzen sich zu

Die Reform wird den Wettbewerb im deutschen Vorsorgemarkt neu ordnen. Neue, renditeorientierte Altersvorsorge-Depots ohne Kapitalgarantie sollen neben klassischen Versicherungsprodukten treten. Das verschärft den Kampf zwischen Lebensversicherern, Banken und Fondsgesellschaften.

Für Versicherungsvermittler und Makler wird die Lage komplex. Sie müssen die strengen Transparenz- und Dokumentationspflichten einhalten, während ihre Margen durch die Kostenobergrenze schrumpfen. Jede Produktempfehlung, besonders bei der Übertragung bestehenden Kapitals, muss lückenlos dokumentiert sein. Fehler können teuer werden: Sie riskieren Abmahnungen von Wettbewerbern oder Schadenersatzklagen von Kunden.

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Struktureller Konflikt: Günstige Produkte vs. teure Compliance

Die Debatte offenbart einen grundlegenden Widerspruch in der Finanzregulierung. Einerseits drängen Politik und Verbraucherschützer auf standardisierte, kostengünstige Produkte für höhere Renditen. Andererseits schreiben dieselben Regulierer aufwändige Pflichten vor: von ESG-Präferenzabfragen über Geldwäscheprüfungen bis zur vollständigen Beratungsdokumentation.

Branchenbeobachter erwarten einen tiefgreifenden Wandel. Das traditionelle Provisionsmodell könnte unter die Räder kommen. Vermittler dürften gezwungen sein, ihre Prozesse massiv zu digitalisieren und auf Robo-Advice oder KI zu setzen, um rentabel zu bleiben. Die Reform könnte den Trend zu Nettopolicen und Honorarberatung beschleunigen, wo die Kosten für Beratung und Compliance transparent vom Produkt getrennt sind.

Die Zeit drängt für die Branche. Noch in diesem Jahr soll das Altersvorsorgereformgesetz verabschiedet werden. Bleibt die Kostenbremse hart, während die Beratungspflichten gleich bleiben, droht eine Welle der Marktbereinigung. Kleine Vermittler könnten dem doppelten Druck aus Compliance-Last und schwindenden Margen nicht standhalten. Die Macht würde sich bei großen, digitalisierten Finanzkonzernen konzentrieren.

(18.03.2026)

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