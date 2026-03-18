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B&C greift nach Semperit: Freiwilliges Übernahmeangebot lässt nicht nur den Kurs springen (Podcast)

18.03.2026, 981 Zeichen
In der Sonderfolge #27 des Private Investor Relations Podcasts analysiert Host Christian Drastil einen überraschenden Paukenschlag am österreichischen Aktienmarkt: Die B&C Holding unterbreitet den Semperit-Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot – mit deutlicher Prämie auf den letzten Schlusskurs. Das Übernahmeangebot im Detail Die B&C Holding hat am 18. März bekannt gegeben, den Aktionären der Semperit AG Holding ein freiwilliges Angebot gemäß § 4 des Übernahmegesetzes zu unterbreiten. Das ist insofern bemerkenswert, als B&C bereits eine komfortable Mehrheit am Unternehmen hält: 12,03 Millionen Aktien, was 58,48 Prozent des Grundkapitals entspricht. Den verbleibenden Aktionären, die zusammen 41,52 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte halten – das sind rund 8,542 Millionen Aktien –, wird ein Angebotspreis von 15 Euro je Aktie in bar angeboten. Dieser...

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(18.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

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    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    18.03.2026, 981 Zeichen
    In der Sonderfolge #27 des Private Investor Relations Podcasts analysiert Host Christian Drastil einen überraschenden Paukenschlag am österreichischen Aktienmarkt: Die B&C Holding unterbreitet den Semperit-Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot – mit deutlicher Prämie auf den letzten Schlusskurs. Das Übernahmeangebot im Detail Die B&C Holding hat am 18. März bekannt gegeben, den Aktionären der Semperit AG Holding ein freiwilliges Angebot gemäß § 4 des Übernahmegesetzes zu unterbreiten. Das ist insofern bemerkenswert, als B&C bereits eine komfortable Mehrheit am Unternehmen hält: 12,03 Millionen Aktien, was 58,48 Prozent des Grundkapitals entspricht. Den verbleibenden Aktionären, die zusammen 41,52 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte halten – das sind rund 8,542 Millionen Aktien –, wird ein Angebotspreis von 15 Euro je Aktie in bar angeboten. Dieser...

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