Gesamtmetall warnt vor 150.000 Jobverlusten in der Metall- und Elektroindustrie ( Finanztrends)

18.03.2026, 4123 Zeichen

Die deutsche Metall- und Elektroindustrie steuert auf den größten Stellenabbau ihrer Nachkriegsgeschichte zu. Bis Jahresende könnten bis zu 150.000 Arbeitsplätze wegfallen, warnt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Damit steht das Herzstück der deutschen Wirtschaft vor einer existenziellen Bewährungsprobe.

Eine Dekade Wachstum ist verloren

Die Zahlen sind alarmierend. Im Februar 2026 sank die Beschäftigung in der Branche erstmals seit 2015 unter die Marke von 3,8 Millionen. Seit dem Höchststand 2018 sind bereits etwa 270.000 Stellen gestrichen worden. „Wir erleben keine konjunkturelle Delle, sondern einen tiefgreifenden Strukturbruch“, so ein Verbandssprecher.

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Der Abbau trifft alle Regionen. In Bayern reduzieren laut IG Metall bereits 41 Prozent der Industrieunternehmen ihre Belegschaft – das betrifft rund 32.000 Jobs im Freistaat. Von mittelständischen Familienbetrieben bis zu globalen Konzernen frieren alle Neueinstellungen ein oder bieten Abfindungen an. Die Branche hat das Wachstum eines Jahrzehnts ausgelöscht.

Warum Deutschland als Standort unattraktiv wird

Was treibt die Deindustrialisierung voran? Gesamtmetall nennt vier Hauptlasten: exorbitante Energiekosten, hohe Unternehmenssteuern, massive Sozialabgaben und eine lähmende Bürokratie. Obwohl sich die Energiemärkte stabilisiert haben, liegen deutsche Strom- und Gaspreise deutlich über denen in den USA oder China.

Eine ifo-Umfrage vom Januar 2026 bestätigt den Trend: 47 Prozent der Metallbetriebe sehen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit schwinden. „Neue Investitionen fließen ins Ausland, deutsche Standorte vergreisen“, klagt ein Manager. Die Folge: Keine neuen Jobs, nur noch Stellenabbau.

IG Metall fordert Zukunftsinvestitionen statt Sozialabbau

Die Gewerkschaft sieht die Krise, lehnt den Abbau aber als alternativlos ab. „Die Herausforderungen sind enorm – US-Zölle, chinesische Konkurrenz, Ukraine-Folgen“, sagt ein IG-Metall-Vorstand. Doch statt Kapitulation fordert die Gewerkschaft eine offensive Industriestrategie.

Millioneninvestitionen in digitale Infrastruktur, Batteriefertigung und Grüntechnologien seien nötig. Die Transformation zur Nachhaltigkeit müsse Jobmotor werden, nicht Jobkiller. In den anstehenden Tarifrunden 2026 steht Arbeitsplatzsicherheit ganz oben auf der Agenda – Lohnforderungen treten in den Hintergrund.

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Dominoeffekt für die Gesamtwirtschaft droht

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) warnte bereits Ende 2025 vor diesem Szenario. Über 40 Prozent der Industrieunternehmen planten damals Stellenstreichungen für 2026. Dass es nun die Schlüsselbranche trifft, zeigt: Die Fundamente des Exportmodells Deutschland bröckeln.

Ökonomen warnen vor Scheinstabilität. Gestiegene Industrieaufträge gehen vor allem auf staatliche Rüstungsprojekte zurück. Der zivile Kernmarkt bleibt schwach. Wenn die Kaufkraft der gut bezahlten Industriearbeiter wegbricht, könnte ein Dominoeffekt ganze Regionen erfassen.

2026 wird zum Schicksalsjahr

Das restliche Jahr verspricht heftige Auseinandersetzungen. Betriebsräte verhandeln über Sozialpläne, die IG Metall mobilisiert gegen Werksschließungen. Ob Proteste und Streiks die wende bringen, ist offen.

Langfristig hängt alles an politischen Weichenstellungen. Senkt die Bundesregierung nicht schnell Energiepreise, Bürokratie und Steuerlast, könnten die 150.000 Stellen nur der Anfang sein. Die kommenden Monate entscheiden, ob Deutschland den Industriestandort rettet – oder seinen Weltruf als Werkbank verliert.

(18.03.2026)

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