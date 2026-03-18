Nachlese: Einreihung des B&C-Vorgehens bei Semperit, Manfred Wildfellner Strabag Real Estate (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
18.03.2026, 1778 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8511
Die B & C Holding Österreich GmbH („Bieterin“) gab eben bekannt, dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit Aktiengesellschaft Holding („Semperit“) ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zu unterbreiten. Der Angebotspreis beträgt EUR 15,00 je Aktie in bar. Die Aktie hat natürlich sofort reagiert und im Podcast nenne ich weitere Gedanken dazu.
ISIN DE000LS9VT72
https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8510/
Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark in London, Accenture, BDO, Shell, Raiffeisen evolution und Strabag Real Estate. Mit Manfred gibt es zudem einen Deep Five in die Asset Klasse Anlegerwohnungen. Was ist das überhaupt? Warum ist das jetzt spannend? Welche Fehler kann man machen? Wie sehr beeinflusst die Mikrolage den Erfolg einer Anlegerwohnung? Wie gross ist eine ideale Anlegerwohnung? Soll man Wohnungen möbliert oder unmöbliert vermieten? Fragen über Fragen und von den Antworten hab ich viel gelernt und es geht in Melanie`s Einspieler auch wieder um ein konkretes Projekt, diesmal mit Blick ins Stadion. Der Sport und das Kochen sind ebenfalls Themen.
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)
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