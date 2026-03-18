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TAG Immobilien übertrifft mit Jahreszahlen alle Erwartungen ( Finanztrends)

18.03.2026, 4259 Zeichen

Die TAG Immobilien AG hat mit ihren Geschäftszahlen für 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der im MDax gelistete Konzern profitierte von hoher Wohnraumnachfrage und Mietsteigerungen. Sowohl operative Gewinne als auch die Schuldenreduzierung lagen über den bereits angehobenen Zielen. Analysten reagierten positiv, die Aktie gewann im frühen Handel spürbar an Wert.

Leerstand sinkt, Mieten steigen

Der strukturelle Wohnungsmangel in Deutschland spiegelt sich direkt in den Kennzahlen wider. Der Leerstand im deutschen Portfolio mit rund 83.500 Wohnungen sank von 3,6 auf 3,2 Prozent. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Mieten um 3,0 Prozent.

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Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus der Vermietung kletterte um vier Prozent auf 247,6 Millionen Euro. Bestandsbewirtschafter wie TAG haben aktuell einen Vorteil: Sie profitieren von steigenden Mieteinnahmen, ohne den vollen Risiken des schwierigen Neubauumfelds ausgesetzt zu sein.

Schulden sinken, Gewinne steigen

Die positive operative Entwicklung schlug sich in den Finanzkennzahlen nieder. Der operative Gewinn aus dem Vermietungsgeschäft (FFO I) stieg um drei Prozent auf 181 Millionen Euro. Damit übertraf TAG sowohl den Analystenkonsens (177 Mio. Euro) als auch die eigene Zielspanne.

Noch deutlicher wuchs der FFO II, der auch Verkaufserlöse enthält, um vier Prozent auf 248,2 Millionen Euro. Parallel verbesserte sich die Bilanz: Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value) sank von 46,9 auf 41,0 Prozent. Der Nettovermögenswert je Aktie legte um zehn Prozent zu.

Die Börse honorierte die Zahlen. Die Aktie gehörte am Mittwoch mit einem Plus von zeitweise fast vier Prozent zu den stärksten Werten im MDax. Analysten wie Kai Klose von Berenberg bestätigten Kaufempfehlungen.

Polen wird zum Wachstumstreiber

Neben dem deutschen Heimatmarkt erweist sich Polen als starker Wachstumspfeiler. Die Strategie ruht auf zwei Säulen: dem Verkauf von Eigentumswohnungen und dem Aufbau eines Mietportfolios.

Im Verkauf erzielte TAG ein Ergebnis von 68 Millionen Euro und übertraf damit das Ziel. 2.823 Wohnungen wurden übergeben. Gestiegene Verkaufspreise verbesserten die Margen.

Gleichzeitig wächst der Mietbestand, der aktuell bei 3.500 Wohnungen liegt. Verträge für den Erwerb von weiteren 5.300 Einheiten wurden bereits unterzeichnet. Selbst nach diesen Zukäufen soll der Verschuldungsgrad im Zielkorridor bleiben.

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Robustes Modell in schwierigem Umfeld

Die Zahlen fallen in eine phase der Konsolidierung am Immobilienmarkt. Während Projektentwickler unter hohen Zinsen und Baukosten leiden, zeigt das Geschäftsmodell der Bestandshalter Robustheit. Die deutliche Entschuldung und liquide Mittel von über 1,3 Milliarden Euro schaffen Spielraum.

Das Management nutzt moderate Kaufpreise für antizyklische Investitionen. 2025 wurden Verträge für 1.200 weitere Wohnungen in Deutschland abgeschlossen. Ein weiterer Fokus liegt auf der energetischen Sanierung, die für die Wertstabilität immer wichtiger wird.

Höhere Dividende in Aussicht

Für die Aktionäre bringen die starken Ergebnisse konkrete Vorteile. Für 2025 ist eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie geplant. Das Besondere: Ab 2026 will TAG die Ausschüttungsquote von 40 auf 50 Prozent des FFO I anheben.

Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zuversichtlich. Der operative Gewinn (FFO I) soll auf 187 bis 197 Millionen Euro steigen. Das Verkaufsergebnis in Polen peilt 92 bis 98 Millionen Euro an. Die geplante Dividendenanhebung werten Experten als starkes Vertrauenssignal in die eigene Ertragskraft.


(18.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 4259 Zeichen

    Die TAG Immobilien AG hat mit ihren Geschäftszahlen für 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der im MDax gelistete Konzern profitierte von hoher Wohnraumnachfrage und Mietsteigerungen. Sowohl operative Gewinne als auch die Schuldenreduzierung lagen über den bereits angehobenen Zielen. Analysten reagierten positiv, die Aktie gewann im frühen Handel spürbar an Wert.

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