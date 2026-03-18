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Vom Handelszettel zur Nanosekunde: Vier Jahrzehnte Wertpapiergeschäft im Wandel, Happy Birthday Wilhelm Brad (Podcast)

18.03.2026, 953 Zeichen
In der Episode „Börsepeople im Podcast S20/17" empfängt Christian Drastil einen Gast, der wie kaum ein anderer die Transformation des österreichischen Kapitalmarkts aus erster Hand miterlebt hat: Wilhelm Brad, Head of Security Servicing and Solutions bei der Erste Group Bank, seit 1986 im Institut tätig (er feiert heute den 60er, alles Gute!) und damit bald 40 Jahre lang Zeuge und Gestalter einer fundamentalen Umwälzung. Vom Schulausflug zur Börsekammer bis zum elektronischen Pionier Wilhelm Brads Weg in die Finanzwelt begann mit einem denkwürdigen Schulausflug während seiner Handelsakademie-Zeit. Die Klasse besuchte die Wiener Börse auf der Ringstraße – die klassische Präsenzbörse. Brad erinnert sich lebhaft an den Kontrast zwischen den spektakulären Börsenfilmen aus Amerika und London und der Realität in Wien: „Dann...

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(18.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




 

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Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

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    Anton Schroll

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    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
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    2025
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    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    18.03.2026, 953 Zeichen
    In der Episode „Börsepeople im Podcast S20/17" empfängt Christian Drastil einen Gast, der wie kaum ein anderer die Transformation des österreichischen Kapitalmarkts aus erster Hand miterlebt hat: Wilhelm Brad, Head of Security Servicing and Solutions bei der Erste Group Bank, seit 1986 im Institut tätig (er feiert heute den 60er, alles Gute!) und damit bald 40 Jahre lang Zeuge und Gestalter einer fundamentalen Umwälzung. Vom Schulausflug zur Börsekammer bis zum elektronischen Pionier Wilhelm Brads Weg in die Finanzwelt begann mit einem denkwürdigen Schulausflug während seiner Handelsakademie-Zeit. Die Klasse besuchte die Wiener Börse auf der Ringstraße – die klassische Präsenzbörse. Brad erinnert sich lebhaft an den Kontrast zwischen den spektakulären Börsenfilmen aus Amerika und London und der Realität in Wien: „Dann...

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      Librairie Gallimard

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Jan Tschichold
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      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
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