Vom Handelszettel zur Nanosekunde: Vier Jahrzehnte Wertpapiergeschäft im Wandel, Happy Birthday Wilhelm Brad (Podcast)
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In der Episode „Börsepeople im Podcast S20/17" empfängt Christian Drastil einen Gast, der wie kaum ein anderer die Transformation des österreichischen Kapitalmarkts aus erster Hand miterlebt hat: Wilhelm Brad, Head of Security Servicing and Solutions bei der Erste Group Bank, seit 1986 im Institut tätig (er feiert heute den 60er, alles Gute!) und damit bald 40 Jahre lang Zeuge und Gestalter einer fundamentalen Umwälzung. Vom Schulausflug zur Börsekammer bis zum elektronischen Pionier Wilhelm Brads Weg in die Finanzwelt begann mit einem denkwürdigen Schulausflug während seiner Handelsakademie-Zeit. Die Klasse besuchte die Wiener Börse auf der Ringstraße – die klassische Präsenzbörse. Brad erinnert sich lebhaft an den Kontrast zwischen den spektakulären Börsenfilmen aus Amerika und London und der Realität in Wien: „Dann...
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Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
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