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Vom Koch zum Controller: Wie Manfred Wildfellner bei der Strabag Real Estate Projekte wirtschaftlich steuert – und was Anleger über Anlegerwohnungen wissen sollten (Podcast)

18.03.2026, 1057 Zeichen
In der zweiten Folge der Season 24 von „Börsepeople im Podcast" empfängt Host Christian Drastil den Bereichsleiter kaufmännisches Controlling und Consulting der Strabag Real Estate, Manfred Wildfellner – diesmal nicht im Studio, sondern direkt beim Unternehmen. Was folgt, ist ein Gespräch über einen ungewöhnlichen Karriereweg, die wirtschaftliche Steuerung von Immobilienprojekten und eine praxisnahe Einführung in die Welt der Anlegerwohnungen. Karriere mit Lehre: Vom oberösterreichischen Gasthof nach London Manfred Wildfellners beruflicher Werdegang beginnt weit entfernt von Bilanzen und Forecasts – nämlich in einem Familienbetrieb in Oberösterreich. Dort absolvierte er eine Lehre als Koch und Kellner, nachdem die Schulnoten nicht mehr stimmten und er einen neuen Weg suchte. Seine Eltern unterstützten ihn dabei, und der damalige Slogan „Karriere mit Lehre" wurde für...

Weiterlesen: Vom Koch zum Controller: Wie Manfred Wildfellner bei der Strabag Real Estate Projekte wirtschaftlich steuert – und was Anleger über Anlegerwohnungen wissen sollten


(18.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




 

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Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

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    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

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    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    18.03.2026, 1057 Zeichen
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      Editions Perceval

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      1930
      Librairie Gallimard

      Jeff Mermelstein
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      2025
      Void

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

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