Vom Koch zum Controller: Wie Manfred Wildfellner bei der Strabag Real Estate Projekte wirtschaftlich steuert – und was Anleger über Anlegerwohnungen wissen sollten (Podcast)
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18.03.2026, 1057 Zeichen
In der zweiten Folge der Season 24 von „Börsepeople im Podcast" empfängt Host Christian Drastil den Bereichsleiter kaufmännisches Controlling und Consulting der Strabag Real Estate, Manfred Wildfellner – diesmal nicht im Studio, sondern direkt beim Unternehmen. Was folgt, ist ein Gespräch über einen ungewöhnlichen Karriereweg, die wirtschaftliche Steuerung von Immobilienprojekten und eine praxisnahe Einführung in die Welt der Anlegerwohnungen. Karriere mit Lehre: Vom oberösterreichischen Gasthof nach London Manfred Wildfellners beruflicher Werdegang beginnt weit entfernt von Bilanzen und Forecasts – nämlich in einem Familienbetrieb in Oberösterreich. Dort absolvierte er eine Lehre als Koch und Kellner, nachdem die Schulnoten nicht mehr stimmten und er einen neuen Weg suchte. Seine Eltern unterstützten ihn dabei, und der damalige Slogan „Karriere mit Lehre" wurde für...
Weiterlesen: Vom Koch zum Controller: Wie Manfred Wildfellner bei der Strabag Real Estate Projekte wirtschaftlich steuert – und was Anleger über Anlegerwohnungen wissen sollten
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
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Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
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Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
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Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Jacques Fivel
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1937
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1930
Librairie Gallimard
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What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
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Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie