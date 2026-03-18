Wiener Börse zu Mittag fester: Semperit, Bawag und Agrana gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
18.03.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +23.62% auf 14.81 Euro, dahinter Bawag mit +5.83% auf 127.95 Euro und Agrana mit +2.84% auf 11.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23569 ( -0.68%, Ultimo 2025: 24490, -3.10% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +4.18% auf 33.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.15% auf 173.3 Euro und Siemens Energy mit +2.52% auf 153.625 Euro.
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- Nachlese: Einreihung des B&C-Vorgehens bei Semperit, Manfred Wildfellner Strabag Real Estate
- Börsegeschichte 18.3.: Bawag, RHI, Zumtobel
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Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
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Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487
Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
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