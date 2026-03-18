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Wiener Börse zu Mittag fester: Semperit, Bawag und Agrana gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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18.03.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +23.62% auf 14.81 Euro, dahinter Bawag mit +5.83% auf 127.95 Euro und Agrana mit +2.84% auf 11.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23569 ( -0.68%, Ultimo 2025: 24490, -3.10% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +4.18% auf 33.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.15% auf 173.3 Euro und Siemens Energy mit +2.52% auf 153.625 Euro.

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- Unser Volumensrobot sagt: Uniqa, Flughafen, Post
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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487
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(18.03.2026)

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Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




 

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    Autor: Christian Drastil

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