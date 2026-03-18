Wiener Börse zu Mittag fester: Semperit, Bawag und Agrana gesucht

18.03.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +23.62% auf 14.81 Euro, dahinter Bawag mit +5.83% auf 127.95 Euro und Agrana mit +2.84% auf 11.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23569 ( -0.68%, Ultimo 2025: 24490, -3.10% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +4.18% auf 33.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.15% auf 173.3 Euro und Siemens Energy mit +2.52% auf 153.625 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Verbund und Semperit, News zu Bawag, Uniqa, Andritz

- Unser Volumensrobot sagt: Uniqa, Flughafen, Post

- Nachlese: Einreihung des B&C-Vorgehens bei Semperit, Manfred Wildfellner Strabag Real Estate

- Börsegeschichte 18.3.: Bawag, RHI, Zumtobel

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.01% vs. last #gabb, +2.67% ytd, +120.50% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

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Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.

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