Zara holt Star-Designer John Galliano für Comeback ( Finanztrends)

18.03.2026, 4784 Zeichen

John Galliano kehrt mit einer zweijährigen Partnerschaft bei Zara zurück. Der spanische Modegigant gab am Dienstag die aufsehenerregende Zusammenarbeit mit dem britischen Couturier bekannt. Die ersten Kollektionen sollen bereits im September in die Läden kommen. Die Allianz zwischen Haute-Couture-Legende und Fast-Fashion-Riese schickt Schockwellen durch die Branche.

Ein Couturier recycelt Fast Fashion

Das Konzept ist ambitioniert: Galliano erhält Zugang zu Zaras Archiven vergangener Saisons. Seine Aufgabe ist es, bestehende Kleidungsstücke zu dekonstruieren und in komplett neue Kreationen zu verwandeln. Ein nachhaltiger Upcycling-Ansatz im großen Stil – für den Massenmarkt ein Novum.

Der Designer arbeitet bereits in einem Pariser Atelier an den Entwürfen für den Herbst. Die Methode erinnert an seine gefeierte Zeit beim Luxushaus Maison Margiela. Dort war die Zerlegung und Neuinterpretation von Kleidung Markenkern. Kann Galliano seine dramatische Handschrift so in den Einzelhandel übertragen?

Anzeige

Wer im Berufsalltag vor komplexen Projekten wie dieser neuen Design-Kooperation steht, verliert oft den Blick für das Wesentliche. Das kostenlose E-Book zeigt Ihnen mit der Pareto- und Eisenhower-Methode, wie Sie Prioritäten richtig setzen und Ihre Ziele ohne Stress erreichen. In 5 Minuten den Tag planen – so steigern Sie Ihre Produktivität sofort

Eine Allianz aus Leidenschaft

Die Partnerschaft entstand im direkten Austausch zwischen Galliano und Marta Ortega Perez. Die Vorsitzende des Zara-Mutterkonzerns Inditex treibt seit Jahren strategische Kooperationen, um das Markenimage aufzuwerten. Für sie ist die High-End-Modewelt kein fremdes Terrain.

Galliano selbst ließ verlauten, dass ihn die globale Reichweite der Plattform reizt. Die Chance, seine Mode einem breiten Publikum zugänglich zu machen, sei eine spannende Herausforderung. Ein radikaler Unterschied zum exklusiven Luxussegment, das er bisher prägte.

Comeback nach überraschendem Abschied

Für den 65-jährigen Modeschöpfer ist das Zara-Engagement das erste große Projekt seit seinem Rückzug von Maison Margiela Ende 2024. Ein Jahrzehnt lang hatte er dort als Kreativdirektor gewirkt und die Marke mit theatralischen Kollektionen zu Rekordwachstum geführt.

Sein Abschied gipfelte in einer bis heute gefeierten Couture-Schau. Danach zog sich Galliano weitgehend zurück. Die Rückkehr auf die globale Bühne werten Analysten als klugen Schachzug. So kann er seine Vision ohne den immensen Druck eines Pariser Luxushauses fortsetzen.

Zaras Offensive im Premium-Segment

Die Verpflichtung Gallianos passt perfekt in Zaras Strategie. Der Einzelhändler kooperiert seit Jahren vermehrt mit Größen aus der Luxuswelt. Dazu zählten etwa Ex-YSL-Designer Stefano Pilati oder Supermodel Kate Moss.

Doch die Vereinbarung mit Galliano ist eine neue Dimension. Sie läuft über zwei Jahre und gibt ihm tiefgreifenden Einfluss auf die Kernarchive. Ein klares Signal im umkämpften Massenmarkt: Zara want designaffine, kaufkräftige Kunden dauerhaft binden.

Anzeige

Große berufliche Veränderungen und der Druck im globalen Wettbewerb können schnell die persönliche Balance gefährden. Dieser kostenlose Guide bietet Ihnen 5 Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit, damit Sie auch bei hohen Anforderungen langfristig produktiv und entspannt bleiben. Mehr schaffen und trotzdem entspannter sein: Dieser kostenlose Guide zeigt, wie es geht

Die Grenzen der Mode verschwimmen

Die Ankündigung sendet Schockwellen durch die Luxusindustrie. Marktforscher deuten sie als ultimativen Beweis: Die Grenzen zwischen unzugänglicher Haute Couture und schnelllebiger Massenmode lösen sich auf.

Während traditionelle Luxusmarken mit abkühlender Nachfrage kämpfen, demonstrieren Einzelhandelsriesen wie Zara ihre finanzielle Schlagkraft. Sie binden Top-Talente exklusiv an sich. Für Galliano bietet die Plattform eine nie dagewesene Sichtbarkeit.

Seine historischen Entwürfe erzielen auf dem Vintage-Markt derzeit Rekordpreise. Dass eine ähnliche Ästhetik nun zu Zara-Preisen verfügbar sein wird, dürfte eine enorme Nachfrage auslösen – besonders bei einer jüngeren Generation, die seine goldenen Jahre nur aus Internet-Archiven kennt.

Der Countdown zum September läuft

Die gesamte Modewelt blickt nun auf September 2026. Dann startet der Verkauf der ersten Kollektion. Beobachter erwarten eine aufwendige, globale Kampagne, die Gallianos theatralischen Ruf würdigt. Über Preise, Materialien und Produktionsmengen wird jedoch noch Stillschweigen bewahrt.

Sollte sich das Konzept der Archiv-Dekonstruktion als Erfolg erweisen, könnte es die gesamte Branche inspirieren. Andere Großunternehmen könnten ähnliche nachhaltige Upcycling-Prozesse übernehmen. Für modeinteressierte Konsumenten verspricht die Partnerschaft jedenfalls eine Demokratisierung von Couture-Design.

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Random Partner Baader Bank

Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» FACC wieder mit ATX-Nähe: Luftfahrtzulieferer wird zum ernsthaften Kand...

» Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen...

» Österreich-Depots: Nach oben (Depot Kommentar)

» Wiener Börse zu Mittag fester: Semperit, Bawag und Agrana gesucht

» Börsegeschichte 18.3.: Bawag, RHI, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Einreihung des B&C-Vorgehens bei Semperit, Manfred Wildfellner...

» SAP treibt KI-Revolution im Reisekostenmanagement voran ( Finanztrends)

» Bauministerin Hubertz will Schrottimmobilien enteignen lassen ( Finanztr...

» Tudor Gold Aktie: Goldstorm-Pläne konkretisieren sich ( Finanztrends)

» SAV3: DeFi im Wandel ( Finanztrends)