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ATX rutscht unter Jahresstartwert – launige Semperit-Statements, Verfallstag morgen und eine ärgerliche Zusatz-Steuer (Podcast)

19.03.2026, 960 Zeichen
In der Episode 1118 der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil einen turbulenten Handelstag, an dem der ATX deutlich unter Druck gerät und die Semperit-Übernahmestory an Dynamik gewinnt. ATX im „Elvis-Modus": Return to Sender Der Wiener Leitindex ATX befindet sich am Donnerstagvormittag in einer klaren Abwärtsbewegung. Um 11:36 Uhr notiert der Index bei 5.309 Punkten und verliert damit 2,14 Prozent. Besonders schmerzhaft: Der ATX fällt wieder unter seinen Jahresstartwert von 5.326 Punkten – und das nur einen Tag nach einer positiven Sitzung. Christian Drastil beschreibt die Lage treffend als „Elvis-Modus: Return to Sender". Trotz des breiten Abverkaufs gibt es vereinzelte Lichtblicke. Der Flughafen Wien, Verbund und die Österreichische Post können sich jeweils mit einem Plus von rund einem Prozent...

Weiterlesen: ATX rutscht unter Jahresstartwert – launige Semperit-Statements, Verfallstag morgen und eine ärgerliche Zusatz-Steuer


(19.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

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    Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.86%
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    Getsuyosha, bookshop M

    Jan Tschichold
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    1932
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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    19.03.2026, 960 Zeichen
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