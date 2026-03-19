ATX rutscht unter Jahresstartwert – launige Semperit-Statements, Verfallstag morgen und eine ärgerliche Zusatz-Steuer (Podcast)
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19.03.2026, 960 Zeichen
In der Episode 1118 der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil einen turbulenten Handelstag, an dem der ATX deutlich unter Druck gerät und die Semperit-Übernahmestory an Dynamik gewinnt. ATX im „Elvis-Modus": Return to Sender Der Wiener Leitindex ATX befindet sich am Donnerstagvormittag in einer klaren Abwärtsbewegung. Um 11:36 Uhr notiert der Index bei 5.309 Punkten und verliert damit 2,14 Prozent. Besonders schmerzhaft: Der ATX fällt wieder unter seinen Jahresstartwert von 5.326 Punkten – und das nur einen Tag nach einer positiven Sitzung. Christian Drastil beschreibt die Lage treffend als „Elvis-Modus: Return to Sender". Trotz des breiten Abverkaufs gibt es vereinzelte Lichtblicke. Der Flughafen Wien, Verbund und die Österreichische Post können sich jeweils mit einem Plus von rund einem Prozent...
Weiterlesen: ATX rutscht unter Jahresstartwert – launige Semperit-Statements, Verfallstag morgen und eine ärgerliche Zusatz-Steuer
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
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