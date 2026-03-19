Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
19.03.2026, 2557 Zeichen
Geburtstage:
19.03.1965: Norbert Teufelberger
Extrema:
19.03.2020: Top 3: FACC: 14.4788% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 2: 22.1311% (10.11.2020)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: Lenzing: 18.6124% - [Top 1: 19.7842% (14.03.2025), Top 3: 17.9002% (30.09.1985)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: OMV: 16.2021% - [Top 1: 20.5061% (20.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: Bawag: 11.2094% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] zum Kalender
19.03.2020: Top 3: RHI Magnesita: 12.2449% - [Top 1: 20.8333% (30.05.2023), Top 2: 14.3478% (10.11.2025)] zum Kalender
Abs. High/Low:
19.03.2020: Low - Frequentis: 13.47 Euro zum Kalender
Umsatzextrema:
19.03.2021: Bester - OMV: 550.320.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 44,16 Euro, Stück (Einfachzählung): 6.230.983 zum Kalender
Indexumstellungen:
19.03.2007: A-Tec, Intercell kommen in den ATX, Bank Austria, Schöller Bleckmann scheiden aus dem ATX aus zum Kalender
19.03.2018: AT&S (zum 2. Mal), FACC kommen in den ATX, Agrana, Zumtobel scheiden aus dem ATX aus zum Kalender
Indexumstellungen:
19.03.2012: Immofinanz ersetzt Telekom im ATX five zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
19.03.2020: Bawag: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 19.03.2020) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
19.03.2020: DO&CO: Schlechteste Performance Serie: -62.07% (11 Tage von Kurs 79.1 Euro auf 30 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -23.03 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: Flughafen Wien: Schlechteste Performance Serie: -40.77% (6 Tage von Kurs 28.7 Euro auf 17 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -14.75 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: Bawag: Schlechteste Performance Serie: -48.92% (9 Tage von Kurs 39.82 Euro auf 20.34 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -9.88 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: RHI Magnesita: Schlechteste Performance Serie: -43.52% (6 Tage von Kurs 27.76 Euro auf 15.68 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -17.50 zum ATX TR zum Kalender
Doubled:
19.03.1990: Verbund: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Verbund: 132 Tage von 07.11.1989 (Kurs 2,7) bis 19.03.1990 (Kurs 5,6)
Bisher gab es an einem 19. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.03. beträgt 0,45%. Der beste 19.03. fand im Jahr 2020 mit 4,60% statt, der schlechteste 19.03. im Jahr 1993 mit -1,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...
» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)
» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...
» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...
» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)
» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)
» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...
» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast dre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Flughafen Wien ste...
- Kurzfristiger Kapitalbedarf - Marinomed gibt neue...
- Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufpro...
- Wie Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Frequentis, Aus...
- Wie Lenzing, AT&S, Wienerberger, Verbund, Österre...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
19.03.2026, 2557 Zeichen
Geburtstage:
19.03.1965: Norbert Teufelberger
Extrema:
19.03.2020: Top 3: FACC: 14.4788% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 2: 22.1311% (10.11.2020)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: Lenzing: 18.6124% - [Top 1: 19.7842% (14.03.2025), Top 3: 17.9002% (30.09.1985)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: OMV: 16.2021% - [Top 1: 20.5061% (20.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: Bawag: 11.2094% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] zum Kalender
19.03.2020: Top 3: RHI Magnesita: 12.2449% - [Top 1: 20.8333% (30.05.2023), Top 2: 14.3478% (10.11.2025)] zum Kalender
Abs. High/Low:
19.03.2020: Low - Frequentis: 13.47 Euro zum Kalender
Umsatzextrema:
19.03.2021: Bester - OMV: 550.320.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 44,16 Euro, Stück (Einfachzählung): 6.230.983 zum Kalender
Indexumstellungen:
19.03.2007: A-Tec, Intercell kommen in den ATX, Bank Austria, Schöller Bleckmann scheiden aus dem ATX aus zum Kalender
19.03.2018: AT&S (zum 2. Mal), FACC kommen in den ATX, Agrana, Zumtobel scheiden aus dem ATX aus zum Kalender
Indexumstellungen:
19.03.2012: Immofinanz ersetzt Telekom im ATX five zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
19.03.2020: Bawag: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 19.03.2020) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
19.03.2020: DO&CO: Schlechteste Performance Serie: -62.07% (11 Tage von Kurs 79.1 Euro auf 30 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -23.03 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: Flughafen Wien: Schlechteste Performance Serie: -40.77% (6 Tage von Kurs 28.7 Euro auf 17 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -14.75 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: Bawag: Schlechteste Performance Serie: -48.92% (9 Tage von Kurs 39.82 Euro auf 20.34 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -9.88 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: RHI Magnesita: Schlechteste Performance Serie: -43.52% (6 Tage von Kurs 27.76 Euro auf 15.68 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -17.50 zum ATX TR zum Kalender
Doubled:
19.03.1990: Verbund: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Verbund: 132 Tage von 07.11.1989 (Kurs 2,7) bis 19.03.1990 (Kurs 5,6)
Bisher gab es an einem 19. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.03. beträgt 0,45%. Der beste 19.03. fand im Jahr 2020 mit 4,60% statt, der schlechteste 19.03. im Jahr 1993 mit -1,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...
» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)
» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...
» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...
» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)
» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)
» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...
» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast dre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Flughafen Wien ste...
- Kurzfristiger Kapitalbedarf - Marinomed gibt neue...
- Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufpro...
- Wie Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Frequentis, Aus...
- Wie Lenzing, AT&S, Wienerberger, Verbund, Österre...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M