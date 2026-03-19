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Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.03.2026, 2557 Zeichen

Geburtstage:
19.03.1965: Norbert Teufelberger

Extrema:
19.03.2020: Top 3: FACC: 14.4788% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 2: 22.1311% (10.11.2020)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: Lenzing: 18.6124% - [Top 1: 19.7842% (14.03.2025), Top 3: 17.9002% (30.09.1985)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: OMV: 16.2021% - [Top 1: 20.5061% (20.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)] zum Kalender
19.03.2020: Top 2: Bawag: 11.2094% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] zum Kalender
19.03.2020: Top 3: RHI Magnesita: 12.2449% - [Top 1: 20.8333% (30.05.2023), Top 2: 14.3478% (10.11.2025)] zum Kalender

Abs. High/Low:
19.03.2020: Low - Frequentis: 13.47 Euro zum Kalender

Umsatzextrema:
19.03.2021: Bester - OMV: 550.320.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 44,16 Euro, Stück (Einfachzählung): 6.230.983 zum Kalender

Indexumstellungen:
19.03.2007: A-Tec, Intercell kommen in den ATX, Bank Austria, Schöller Bleckmann scheiden aus dem ATX aus zum Kalender
19.03.2018: AT&S (zum 2. Mal), FACC kommen in den ATX, Agrana, Zumtobel scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

Indexumstellungen:
19.03.2012: Immofinanz ersetzt Telekom im ATX five zum Kalender

Negative Serie in Tagen:
19.03.2020: Bawag: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 19.03.2020) zum Kalender

Negative Serie in Performance:
19.03.2020: DO&CO: Schlechteste Performance Serie: -62.07% (11 Tage von Kurs 79.1 Euro auf 30 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -23.03 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: Flughafen Wien: Schlechteste Performance Serie: -40.77% (6 Tage von Kurs 28.7 Euro auf 17 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -14.75 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: Bawag: Schlechteste Performance Serie: -48.92% (9 Tage von Kurs 39.82 Euro auf 20.34 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -9.88 zum ATX TR zum Kalender
19.03.2020: RHI Magnesita: Schlechteste Performance Serie: -43.52% (6 Tage von Kurs 27.76 Euro auf 15.68 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -17.50 zum ATX TR zum Kalender

Doubled:
19.03.1990: Verbund: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Verbund: 132 Tage von 07.11.1989 (Kurs 2,7) bis 19.03.1990 (Kurs 5,6)

Bisher gab es an einem 19. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.03. beträgt 0,45%. Der beste 19.03. fand im Jahr 2020 mit 4,60% statt, der schlechteste 19.03. im Jahr 1993 mit -1,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)


(19.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

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» (Christian Drastil)

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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.46%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.45%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(5), OMV(2), voestalpine(2)
    Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: OMV -3.92%
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    Librairie Gallimard

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
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    Autor: Börse Geschichte

    19.03.2026, 2557 Zeichen

    Geburtstage:
    19.03.1965: Norbert Teufelberger

    Extrema:
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