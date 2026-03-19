Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

19.03.2026, 3992 Zeichen

Neue Langzeitergebnisse einer großen Studie zeigen: Spezifisches Gehirntraining kann das Demenzrisiko um ein Viertel senken. Die finalen 20-Jahres-Daten der ACTIVE-Studie geben Millionen Menschen neue Hoffnung im Kampf gegen den kognitiven Verfall. Sie belegen, dass nicht-medikamentöse Interventionen eine entscheidende Rolle in der Prävention spielen.

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Überraschender Langzeiteffekt nach zwei Jahrzehnten

Die wegweisende ACTIVE-Studie startete bereits Ende der 1990er Jahre mit fast 3.000 gesunden älteren Erwachsenen. Die Teilnehmer erhielten unterschiedliche Trainingsformen für Gedächtnis, logisches Denken oder Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse überraschen: Nur das sogenannte "Speed-of-processing"-Training zeigte einen massiven Langzeiteffekt.

Wer dieses spezielle Training absolvierte, hatte auch nach 20 Jahren ein um 25 Prozent geringeres Demenzrisiko. Dabei müssen Nutzer visuelle Informationen auf einem Bildschirm unter Zeitdruck erkennen und reagieren. Klassisches Gedächtnis- oder Logiktraining bot dagegen keinen signifikanten Schutz.

Bewegung halbiert das Risiko

Parallel bekräftigt die Forschung die fundamentale Bedeutung von körperlicher Aktivität. Aktuelle Auswertungen der Framingham Heart Study liefern überzeugende Beweise: Viel Bewegung im mittleren und höheren Lebensalter senkt das Demenzrisiko um über 40 Prozent.

Die schützenden Mechanismen sind vielfältig. Sie umfassen eine verbesserte Durchblutung des Gehirns, antientzündliche Effekte und die Förderung neuroprotektiver Prozesse. Bereits moderate Aktivität zeigt Wirkung – Studien deuten darauf hin, dass schon 3.000 Schritte pro Tag helfen können.

Die wirkungsvolle Kombination

Experten sind sich einig: Der wirksamste Schutz liegt in einem mehrdimensionalen Ansatz. Die Kombination aus gezieltem kognitivem Training und regelmäßiger Bewegung stellt eine besonders wirkungsvolle Strategie dar.

Während körperliche Aktivität die grundlegende Gesundheit des Gehirns verbessert, stärkt das kognitive Training spezifische neuronale Netzwerke. Dieser kombinierte Ansatz war auch Kern der erfolgreichen FINGER-Studie. Die Integration beider Modalitäten scheint einen synergetischen Effekt zu haben.

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Ein Paradigmenwechsel in der Prävention

Die Ergebnisse markieren einen potenziellen Wendepunkt. Sie zeigen, dass eine relativ kurze Intervention von nur wenigen Wochen einen Schutzeffekt entfalten kann, der über Jahrzehnte anhält. Dies stützt die Hypothese der "kognitiven Reserve" – die Idee, dass ein gut trainiertes Gehirn altersbedingte Schäden besser kompensieren kann.

Die hohe Spezifität des erfolgreichen Trainings ist entscheidend: Nicht irgendein "Gehirnjogging" wirkt, sondern gezieltes Training der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die zugrundeliegende Neuroplastizität ermöglicht diese langanhaltenden Veränderungen.

Wie kommt die Forschung in die Praxis?

Die neuen Daten werfen eine praktische Frage auf: Wie werden diese wissenschaftlich validierten Programme für die breite Bevölkerung zugänglich? Die Erkenntnisse könnten maßgeblich in zukünftige Gesundheitsempfehlungen und nationale Demenzstrategien einfließen.

Für Einzelpersonen liefert die Forschung eine klare Botschaft: Ein proaktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung und gezielten geistigen Aktivitäten ist das derzeit wirksamste Mittel, um die kognitive Gesundheit zu erhalten. Die Hoffnung liegt darin, den Beginn einer Demenzerkrankung zu verzögern und die Lebensqualität im Alter zu bewahren.

(19.03.2026)

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