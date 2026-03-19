Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
19.03.2026, 3992 Zeichen
Neue Langzeitergebnisse einer großen Studie zeigen: Spezifisches Gehirntraining kann das Demenzrisiko um ein Viertel senken. Die finalen 20-Jahres-Daten der ACTIVE-Studie geben Millionen Menschen neue Hoffnung im Kampf gegen den kognitiven Verfall. Sie belegen, dass nicht-medikamentöse Interventionen eine entscheidende Rolle in der Prävention spielen.
Anzeige
Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Dieses Gratis-PDF zeigt, wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko aktiv senken können. Kostenlosen Ratgeber „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt sichern
Überraschender Langzeiteffekt nach zwei Jahrzehnten
Die wegweisende ACTIVE-Studie startete bereits Ende der 1990er Jahre mit fast 3.000 gesunden älteren Erwachsenen. Die Teilnehmer erhielten unterschiedliche Trainingsformen für Gedächtnis, logisches Denken oder Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse überraschen: Nur das sogenannte "Speed-of-processing"-Training zeigte einen massiven Langzeiteffekt.
Wer dieses spezielle Training absolvierte, hatte auch nach 20 Jahren ein um 25 Prozent geringeres Demenzrisiko. Dabei müssen Nutzer visuelle Informationen auf einem Bildschirm unter Zeitdruck erkennen und reagieren. Klassisches Gedächtnis- oder Logiktraining bot dagegen keinen signifikanten Schutz.
Bewegung halbiert das Risiko
Parallel bekräftigt die Forschung die fundamentale Bedeutung von körperlicher Aktivität. Aktuelle Auswertungen der Framingham Heart Study liefern überzeugende Beweise: Viel Bewegung im mittleren und höheren Lebensalter senkt das Demenzrisiko um über 40 Prozent.
Die schützenden Mechanismen sind vielfältig. Sie umfassen eine verbesserte Durchblutung des Gehirns, antientzündliche Effekte und die Förderung neuroprotektiver Prozesse. Bereits moderate Aktivität zeigt Wirkung – Studien deuten darauf hin, dass schon 3.000 Schritte pro Tag helfen können.
Die wirkungsvolle Kombination
Experten sind sich einig: Der wirksamste Schutz liegt in einem mehrdimensionalen Ansatz. Die Kombination aus gezieltem kognitivem Training und regelmäßiger Bewegung stellt eine besonders wirkungsvolle Strategie dar.
Während körperliche Aktivität die grundlegende Gesundheit des Gehirns verbessert, stärkt das kognitive Training spezifische neuronale Netzwerke. Dieser kombinierte Ansatz war auch Kern der erfolgreichen FINGER-Studie. Die Integration beider Modalitäten scheint einen synergetischen Effekt zu haben.
Anzeige
Um körperlich aktiv zu bleiben und den Abbau von Muskulatur ab 50 zu stoppen, empfehlen Experten gezielte Übungen für zu Hause. Dieser Gratis-Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Methoden für mehr Kraft und weniger Beschwerden. Kostenloses E-Book mit 6 Kraftübungen herunterladen
Ein Paradigmenwechsel in der Prävention
Die Ergebnisse markieren einen potenziellen Wendepunkt. Sie zeigen, dass eine relativ kurze Intervention von nur wenigen Wochen einen Schutzeffekt entfalten kann, der über Jahrzehnte anhält. Dies stützt die Hypothese der "kognitiven Reserve" – die Idee, dass ein gut trainiertes Gehirn altersbedingte Schäden besser kompensieren kann.
Die hohe Spezifität des erfolgreichen Trainings ist entscheidend: Nicht irgendein "Gehirnjogging" wirkt, sondern gezieltes Training der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die zugrundeliegende Neuroplastizität ermöglicht diese langanhaltenden Veränderungen.
Wie kommt die Forschung in die Praxis?
Die neuen Daten werfen eine praktische Frage auf: Wie werden diese wissenschaftlich validierten Programme für die breite Bevölkerung zugänglich? Die Erkenntnisse könnten maßgeblich in zukünftige Gesundheitsempfehlungen und nationale Demenzstrategien einfließen.
Für Einzelpersonen liefert die Forschung eine klare Botschaft: Ein proaktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung und gezielten geistigen Aktivitäten ist das derzeit wirksamste Mittel, um die kognitive Gesundheit zu erhalten. Die Hoffnung liegt darin, den Beginn einer Demenzerkrankung zu verzögern und die Lebensqualität im Alter zu bewahren.
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» SoftBank Aktie: OpenAI-Wette unter Druck ( Finanztrends)
» BYD Aktie: Brasilien als Exportbasis ( Finanztrends)
» Haitian Precision: High-End-Kurs im Fokus ( Finanztrends)
» HelloFresh Aktie: Bodenlose Talfahrt ( Finanztrends)
» Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)
» Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)
» Procter & Gamble Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)
» VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
» Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
» Stanbic Bank Uganda Aktie: Gerichtserfolg ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, Klondik...
- Wie Semperit, HelloFresh, Deutsche Pfandbriefbank...
- Wie McDonalds, Procter & Gamble, Home Depot, Chev...
- Wie SAP, Deutsche Telekom, Münchener Rück, Heidel...
- Blackrock Silver Aktie: Entscheidung rückt näher ...
- Rackspace Technology Aktie: Dreifacher Newsflow (...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
19.03.2026, 3992 Zeichen
Neue Langzeitergebnisse einer großen Studie zeigen: Spezifisches Gehirntraining kann das Demenzrisiko um ein Viertel senken. Die finalen 20-Jahres-Daten der ACTIVE-Studie geben Millionen Menschen neue Hoffnung im Kampf gegen den kognitiven Verfall. Sie belegen, dass nicht-medikamentöse Interventionen eine entscheidende Rolle in der Prävention spielen.
Anzeige
Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Dieses Gratis-PDF zeigt, wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko aktiv senken können. Kostenlosen Ratgeber „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt sichern
Überraschender Langzeiteffekt nach zwei Jahrzehnten
Die wegweisende ACTIVE-Studie startete bereits Ende der 1990er Jahre mit fast 3.000 gesunden älteren Erwachsenen. Die Teilnehmer erhielten unterschiedliche Trainingsformen für Gedächtnis, logisches Denken oder Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse überraschen: Nur das sogenannte "Speed-of-processing"-Training zeigte einen massiven Langzeiteffekt.
Wer dieses spezielle Training absolvierte, hatte auch nach 20 Jahren ein um 25 Prozent geringeres Demenzrisiko. Dabei müssen Nutzer visuelle Informationen auf einem Bildschirm unter Zeitdruck erkennen und reagieren. Klassisches Gedächtnis- oder Logiktraining bot dagegen keinen signifikanten Schutz.
Bewegung halbiert das Risiko
Parallel bekräftigt die Forschung die fundamentale Bedeutung von körperlicher Aktivität. Aktuelle Auswertungen der Framingham Heart Study liefern überzeugende Beweise: Viel Bewegung im mittleren und höheren Lebensalter senkt das Demenzrisiko um über 40 Prozent.
Die schützenden Mechanismen sind vielfältig. Sie umfassen eine verbesserte Durchblutung des Gehirns, antientzündliche Effekte und die Förderung neuroprotektiver Prozesse. Bereits moderate Aktivität zeigt Wirkung – Studien deuten darauf hin, dass schon 3.000 Schritte pro Tag helfen können.
Die wirkungsvolle Kombination
Experten sind sich einig: Der wirksamste Schutz liegt in einem mehrdimensionalen Ansatz. Die Kombination aus gezieltem kognitivem Training und regelmäßiger Bewegung stellt eine besonders wirkungsvolle Strategie dar.
Während körperliche Aktivität die grundlegende Gesundheit des Gehirns verbessert, stärkt das kognitive Training spezifische neuronale Netzwerke. Dieser kombinierte Ansatz war auch Kern der erfolgreichen FINGER-Studie. Die Integration beider Modalitäten scheint einen synergetischen Effekt zu haben.
Anzeige
Um körperlich aktiv zu bleiben und den Abbau von Muskulatur ab 50 zu stoppen, empfehlen Experten gezielte Übungen für zu Hause. Dieser Gratis-Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Methoden für mehr Kraft und weniger Beschwerden. Kostenloses E-Book mit 6 Kraftübungen herunterladen
Ein Paradigmenwechsel in der Prävention
Die Ergebnisse markieren einen potenziellen Wendepunkt. Sie zeigen, dass eine relativ kurze Intervention von nur wenigen Wochen einen Schutzeffekt entfalten kann, der über Jahrzehnte anhält. Dies stützt die Hypothese der "kognitiven Reserve" – die Idee, dass ein gut trainiertes Gehirn altersbedingte Schäden besser kompensieren kann.
Die hohe Spezifität des erfolgreichen Trainings ist entscheidend: Nicht irgendein "Gehirnjogging" wirkt, sondern gezieltes Training der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die zugrundeliegende Neuroplastizität ermöglicht diese langanhaltenden Veränderungen.
Wie kommt die Forschung in die Praxis?
Die neuen Daten werfen eine praktische Frage auf: Wie werden diese wissenschaftlich validierten Programme für die breite Bevölkerung zugänglich? Die Erkenntnisse könnten maßgeblich in zukünftige Gesundheitsempfehlungen und nationale Demenzstrategien einfließen.
Für Einzelpersonen liefert die Forschung eine klare Botschaft: Ein proaktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung und gezielten geistigen Aktivitäten ist das derzeit wirksamste Mittel, um die kognitive Gesundheit zu erhalten. Die Hoffnung liegt darin, den Beginn einer Demenzerkrankung zu verzögern und die Lebensqualität im Alter zu bewahren.
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» SoftBank Aktie: OpenAI-Wette unter Druck ( Finanztrends)
» BYD Aktie: Brasilien als Exportbasis ( Finanztrends)
» Haitian Precision: High-End-Kurs im Fokus ( Finanztrends)
» HelloFresh Aktie: Bodenlose Talfahrt ( Finanztrends)
» Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)
» Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)
» Procter & Gamble Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)
» VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
» Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
» Stanbic Bank Uganda Aktie: Gerichtserfolg ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, Klondik...
- Wie Semperit, HelloFresh, Deutsche Pfandbriefbank...
- Wie McDonalds, Procter & Gamble, Home Depot, Chev...
- Wie SAP, Deutsche Telekom, Münchener Rück, Heidel...
- Blackrock Silver Aktie: Entscheidung rückt näher ...
- Rackspace Technology Aktie: Dreifacher Newsflow (...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag