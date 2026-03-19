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Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)

19.03.2026, 2854 Zeichen

Intellistake Technologies profitiert indirekt von einer neuen akademischen Partnerschaft im Bereich der Weltraumtechnologie. Die renommierte Nanyang Technological University (NTU) in Singapur hat eine Kooperation mit dem Entwickler BC Space, besser bekannt als Orbit AI, geschlossen, um Steuerungssysteme für Rechensatelliten zu entwerfen. Für Intellistake ist das eine wichtige Bestätigung: Das Unternehmen hält eine strategische Beteiligung an genau diesem Satelliten-Spezialisten.

Algorithmen für das All

Kern der am 9. März bekannt gegebenen Vereinbarung ist die praktische Forschung. Wissenschaftler der NTU erhalten direkten Zugriff auf die Rechensatelliten von Orbit AI, um neu entwickelte Algorithmen unter realen Bedingungen im Weltraum zu testen. Dazu gehört auch der Genesis-Satellit, der bereits Ende 2025 ins All gebracht wurde. Weitere Starts für den Ausbau der Infrastruktur sind für das laufende Jahr 2026 fest eingeplant.

Diese operativen Testläufe sollen zeigen, wie gut die Steuerungssysteme im tatsächlichen Einsatz funktionieren. Das wachsende institutionelle Interesse an orbitaler Rechenleistung rückt damit zunehmend in den Fokus der akademischen Forschung.

Strategische Positionierung

Obwohl Intellistake lediglich ein Prozent der Anteile an Orbit AI hält, sieht das Management die eigene Investitionsstrategie durch die Universitäts-Kooperation untermauert. Die Technologie von Orbit AI verbindet dezentrale Künstliche Intelligenz direkt mit Raumfahrtinfrastruktur. Ein Beleg dafür ist der mit NVIDIA-Technologie ausgestattete Genesis-1-Satellit, der KI-Analysen in Echtzeit direkt im Orbit durchführt.

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Diese fundamentale Bestätigung des Geschäftsmodells trifft auf ein charttechnisch anspruchsvolles Umfeld. Mit einem gestrigen Schlusskurs von 0,39 Euro notiert das Papier aktuell nur hauchdünn über seinem 52-Wochen-Tief von 0,38 Euro, das erst Mitte Februar markiert wurde.

Langfristig zielt das Konzept von Orbit AI auf den Aufbau eines globalen Mesh-Netzwerks ab. Geplant sind solarbetriebene Recheneinheiten und Blockchain-verifizierte Knotenpunkte im Weltraum, die digitale Souveränität unabhängig von irdischer Infrastruktur ermöglichen sollen. Die aktuelle Kooperation mit der NTU markiert dabei einen konkreten Schritt von der reinen Hardware-Bereitstellung hin zur softwareseitigen Optimierung der Satelliten.

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    Autor: Finanztrends

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