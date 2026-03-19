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Sondervermögen SVIK: 500 Milliarden Euro für den Haushalt statt für Investitionen ( Finanztrends)

19.03.2026, 4149 Zeichen

Deutschlands größtes Finanzvehikel steht nach einem Jahr juristisch und politisch am Prüfstand. Der 500 Milliarden Euro schwere Sonderfonds für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) wird laut aktuellen Studien fast vollständig zur Deckung des Bundeshaushalts genutzt – nicht für neue Projekte. Die Opposition kündigt Klagen in Karlsruhe an.

Analysen führender Wirtschaftsforschungsinstitute, die diese Woche veröffentlicht wurden, zeigen ein verheerendes Bild: Bis zu 95 Prozent der ausgezahlten Mittel aus dem Sondervermögen dienten lediglich dazu, Löcher im regulären Bundeshaushalt zu stopfen. Das Ifo-Institut kommt auf diese Höchstquote, das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) auf 86 Prozent. Das Geld floss demnach in Standardkosten und langfristig geplante Instandhaltung, nicht in zusätzliche, transformative Investitionen.

Ein Paradebeispiel ist der Neubau der Westendbrücke in Berlin. Die 50 Millionen Euro dafür stammen aus dem SVIK, die Planungen begannen jedoch bereits 2019. Für die Opposition ist klar: Die Ampelkoalition unter Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil betreibt mit dem Fonds haushaltspolitische Trickserei und verletzt die verfassungsrechtliche Zweckbindung.

Verfassungsklagen aus der Opposition drohen

Die Studien liefern der Opposition juristische Munition. Die Grünen haben bereits angekündigt, Verfassungsbeschwerde gegen die Haushalte 2025 und 2026 einzureichen. „Das ist ein Missbrauch des Sondervermögens“, erklärt haushaltspolitischer Sprecher Sebastian Schäfer. Die Koalition habe die explizite Zweckbindung – Infrastruktur und Klimaneutralität – systematisch ignoriert.

Die politische Brisanz: Die Regierung benötigte Anfang 2025 die Stimmen der Grünen, um mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit die Grundgesetzänderung für den SVIK überhaupt zu beschließen. Auch die Linke wirft der Koalition vor, mit den Sonderfonds intransparente Schattenhaushalte zu schaffen, die der parlamentarischen Kontrolle entzogen sind.

Bundesrechnungshof warnt vor Schuldenkrise

Die Vorwürfe der Mittel-Umwidmung fallen in eine ohnehin angespannte Haushaltslage. Der Bundesrechnungshof warnt in seiner Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2026 vor einer eskalierenden Schuldenkrise. Demnach wird der Bund zwischen 2025 und 2029 voraussichtlich rund 850 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen.

Die Folge: Die Gesamtverschuldung könnte bis 2030 auf 2,7 Billionen Euro steigen. Die Zinslast würde bis 2029 auf etwa 67 Milliarden Euro jährlich explodieren und fast zwölf Prozent des Gesamthaushalts verschlingen. Der Rechnungshof kritisiert scharf, dass während Personal- und Verwaltungskosten steigen, zukunftsorientierte Investitionen relativ schrumpfen.

„Sondervermögen“ ist Unwort des Jahres

Das Misstrauen in die Haushaltspolitik ist tief. Im Januar 2026 kürte eine Jury „Sondervermögen“ zum Unwort des Jahres 2025. Es handele sich um einen politischen Euphemismus, der die Aufnahme milliardenschwerer Schulden verschleiere und eine ehrliche Debatte verhindere.

Die Krise hat eine Vorgeschichte: Im November 2023 kippte das Bundesverfassungsgericht die ursprüngliche Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Seither steht die rechtliche Zulässigkeit außerbudgetärer Fonds unter Dauerbeobachtung. Juristen betonen: Sondervermögen sind zwar unter engen Bedingungen verfassungskonform, ihre praktische Handhabung ist jedoch angreifbarer denn je.

Was ein Karlsruher Urteil bedeuten würde

Die drohenden Klagen stellen das gesamte finanzpolitische Gebäude der Koalition infrage. Sollte das Bundesverfassungsgericht der Opposition recht geben und eine systematische Zweckentfremdung feststellen, droht eine haushaltspolitische Notlage historischen Ausmaßes.

Infrastrukturprojekte und Förderprogramme müssten sofort gestoppt, der Kernhaushalt durch massive Notkürzungen saniert werden. Experten raten der Regierung, den Anteil echter Neuinvestitionen im Kernhaushalt rasch zu erhöhen, um die Umwidmungsquote zu senken und eine Niederlage in Karlsruhe abzuwenden. Angesichts steigender Zinslasten und struktureller Defizite wird diese Gratwanderung zur entscheidenden politischen Herausforderung des Jahres 2026.


(19.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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