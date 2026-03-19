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Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert, Flughafen, Verbund und Post gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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19.03.2026, 1339 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:36 liegt der ATX mit -2.14 Prozent im Minus bei 5309 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.96% auf 52 Euro, dahinter Verbund mit +1.35% auf 67.6 Euro und Österreichische Post mit +1.34% auf 34.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22966 ( -2.28%, Ultimo 2025: 24490, -4.03% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +0.76% auf 250.8 Euro, dahinter Hannover Rück mit +0.34% auf 268.3 Euro und RWE mit +-0.00% auf 57.96 Euro.

- PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post
- #gabb Jobradar: Bawag, Strabag, Palfinger
- Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen
- Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten
- Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.68% vs. last #gabb, +0.95% ytd, +116.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487
Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477


(19.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

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    Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: OMV -3.92%
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