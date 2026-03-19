Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert, Flughafen, Verbund und Post gesucht
Autor:
Christian Drastil
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19.03.2026, 1339 Zeichen
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Um 11:36 liegt der ATX mit -2.14 Prozent im Minus bei 5309 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.96% auf 52 Euro, dahinter Verbund mit +1.35% auf 67.6 Euro und Österreichische Post mit +1.34% auf 34.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22966 ( -2.28%, Ultimo 2025: 24490, -4.03% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +0.76% auf 250.8 Euro, dahinter Hannover Rück mit +0.34% auf 268.3 Euro und RWE mit +-0.00% auf 57.96 Euro.
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