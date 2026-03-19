Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert, Flughafen, Verbund und Post gesucht

19.03.2026, 1339 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:36 liegt der ATX mit -2.14 Prozent im Minus bei 5309 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.96% auf 52 Euro, dahinter Verbund mit +1.35% auf 67.6 Euro und Österreichische Post mit +1.34% auf 34.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22966 ( -2.28%, Ultimo 2025: 24490, -4.03% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +0.76% auf 250.8 Euro, dahinter Hannover Rück mit +0.34% auf 268.3 Euro und RWE mit +-0.00% auf 57.96 Euro.

- PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post

- #gabb Jobradar: Bawag, Strabag, Palfinger

- Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen

- Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten

- Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.68% vs. last #gabb, +0.95% ytd, +116.80% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510

Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504

Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497

Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487

Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477

(19.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

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