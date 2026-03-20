ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kapital und DADAT-Chef kürt seinen besten Mitarbeiter (Podcast)
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In der Episode #1119 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dichten Überblick über einen turbulenten Verfallstag, ordnet die jüngsten Kursbewegungen historisch ein und präsentiert ein aufschlussreiches Interview von Christine Petzwinkler mit Marinomed-CEO Andreas Grassauer zur angekündigten Kapitalerhöhung. Verfallstag bringt hohe Volumina, aber keine Kursfreude Der Freitag, 20. März, markierte einen Verfallstag an der Wiener Börse – und der verlief nach einem vielversprechenden Start enttäuschend. Um 15:21 Uhr notierte der ATX bei 5.228 Punkten, was einem Minus von 0,67 Prozent entsprach. Damit lag der österreichische Leitindex rund 100 Punkte unter seinem Jahresstartwert. Die anfängliche Stärke am Morgen konnte sich am Nachmittag nicht halten. Auf der Gewinnerseite standen die BAWAG mit einem Plus von 1,16 Prozent, gefolgt von Strabag...
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