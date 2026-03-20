SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.03.2026, 2733 Zeichen

Extrema:
20.03.2020: Top 1: FACC: 26.4755% - [Top 2: 22.1311% (10.11.2020), Top 3: 14.4788% (19.03.2020)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: Flughafen Wien: 28.2051% - [Top 2: 24.1445% (13.06.2022), Top 3: 18.1559% (13.10.2014)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: OMV: 20.5061% - [Top 2: 16.2021% (19.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: Verbund: 20.1654% - [Top 2: 13.61% (25.11.2008), Top 3: 13.3529% (07.09.2022)] zum Kalender
20.03.2020: Top 2: Wienerberger: 16.6523% - [Top 1: 18.46% (18.08.2009), Top 3: 15.26% (05.03.2025)] zum Kalender
20.03.2020: Top 3: ATX: 10.7445% - [Top 1: 12.7734% (13.10.2008), Top 2: 11.5049% (19.09.2008)] zum Kalender
20.03.2020: Top 3: ATX TR: 10.7442% - [Top 1: 12.7728% (13.10.2008), Top 2: 11.5049% (19.09.2008)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: Bawag: 13.351% - [Top 2: 11.2094% (19.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] zum Kalender
20.03.2020: Top 3: Frequentis: 11.3586% - [Top 1: 12.1406% (26.09.2025), Top 2: 12.1212% (28.12.2020)] zum Kalender
20.03.2020: Top 2: Marinomed Biotech: 14.1176% - [Top 1: 17.6471% (19.02.2021), Top 3: 10.687% (04.03.2021)] zum Kalender

Abs. High/Low: 20.03.2018: High - FACC: 24.25 Euro zum Kalender
Indexumstellungen:
20.03.2006: Semperit scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
20.03.2017: Flughafen kommt zum 3. Mal in den ATX, DO & CO scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
Indexumstellungen:
20.03.2017: Raiffeisen (4. Aufnahme) ersetzt Buwog im ATX five zum Kalender
Negative Serie in Tagen: 20.03.2020: CA Immo: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 20.03.2020) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
20.03.2020: CA Immo: Schlechteste Performance Serie: -43.45% (11 Tage von Kurs 39.7 Euro auf 22.45 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -12.88 zum ATX TR zum Kalender
20.03.2020: S Immo: Schlechteste Performance Serie: -51.01% (11 Tage von Kurs 27.15 Euro auf 13.3 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -20.44 zum ATX TR zum Kalender
20.03.2020: Wienerberger: Schlechteste Performance Serie: -49.70% (12 Tage von Kurs 23.04 Euro auf 11.59 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -17.21 zum ATX TR zum Kalender
20.03.2020: Addiko Bank: Schlechteste Performance Serie: -42.93% (9 Tage von Kurs 13.58 Euro auf 7.75 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -15.16 zum ATX TRzum Kalender

Bisher gab es an einem 20. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.03. beträgt 0,42%. Der beste 20.03. fand im Jahr 2020 mit 10,74% statt, der schlechteste 20.03. im Jahr 1991 mit -1,58%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)


(20.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

Random Partner

Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

» SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

» Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Incyte wird auf der Jahrestagung 2026 der American Academy of Dermatology (AAD) die neuesten Daten aus der Hidradenitis suppurativa-Forschung vorstellen
PUMA präsentiert seine bisher kraftvollste internationale Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City
iShares MSCI World ETF: Zinsdruck und Ölschock ( Finanztrends)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: CPI Europe AG(2), SBO(1), voestalpine(1), Zumtobel(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
    xtrader zu VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(7), VIG(1), FACC(1), OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    Star der Stunde: SBO 2.48%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -7.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(2), DO&CO(2), voestalpine(2), Frequentis(2), Semperit(1), Kontron(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Börse Geschichte

    20.03.2026, 2733 Zeichen

    Extrema:
    20.03.2020: Top 1: FACC: 26.4755% - [Top 2: 22.1311% (10.11.2020), Top 3: 14.4788% (19.03.2020)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 1: Flughafen Wien: 28.2051% - [Top 2: 24.1445% (13.06.2022), Top 3: 18.1559% (13.10.2014)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 1: OMV: 20.5061% - [Top 2: 16.2021% (19.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 1: Verbund: 20.1654% - [Top 2: 13.61% (25.11.2008), Top 3: 13.3529% (07.09.2022)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 2: Wienerberger: 16.6523% - [Top 1: 18.46% (18.08.2009), Top 3: 15.26% (05.03.2025)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 3: ATX: 10.7445% - [Top 1: 12.7734% (13.10.2008), Top 2: 11.5049% (19.09.2008)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 3: ATX TR: 10.7442% - [Top 1: 12.7728% (13.10.2008), Top 2: 11.5049% (19.09.2008)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 1: Bawag: 13.351% - [Top 2: 11.2094% (19.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 3: Frequentis: 11.3586% - [Top 1: 12.1406% (26.09.2025), Top 2: 12.1212% (28.12.2020)] zum Kalender
    20.03.2020: Top 2: Marinomed Biotech: 14.1176% - [Top 1: 17.6471% (19.02.2021), Top 3: 10.687% (04.03.2021)] zum Kalender

    Abs. High/Low: 20.03.2018: High - FACC: 24.25 Euro zum Kalender
    Indexumstellungen:
    20.03.2006: Semperit scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
    20.03.2017: Flughafen kommt zum 3. Mal in den ATX, DO & CO scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
    Indexumstellungen:
    20.03.2017: Raiffeisen (4. Aufnahme) ersetzt Buwog im ATX five zum Kalender
    Negative Serie in Tagen: 20.03.2020: CA Immo: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 20.03.2020) zum Kalender
    Negative Serie in Performance:
    20.03.2020: CA Immo: Schlechteste Performance Serie: -43.45% (11 Tage von Kurs 39.7 Euro auf 22.45 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -12.88 zum ATX TR zum Kalender
    20.03.2020: S Immo: Schlechteste Performance Serie: -51.01% (11 Tage von Kurs 27.15 Euro auf 13.3 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -20.44 zum ATX TR zum Kalender
    20.03.2020: Wienerberger: Schlechteste Performance Serie: -49.70% (12 Tage von Kurs 23.04 Euro auf 11.59 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -17.21 zum ATX TR zum Kalender
    20.03.2020: Addiko Bank: Schlechteste Performance Serie: -42.93% (9 Tage von Kurs 13.58 Euro auf 7.75 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -15.16 zum ATX TRzum Kalender

    Bisher gab es an einem 20. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.03. beträgt 0,42%. Der beste 20.03. fand im Jahr 2020 mit 10,74% statt, der schlechteste 20.03. im Jahr 1991 mit -1,58%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.03. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)


    (20.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

    Random Partner

    Matejka & Partner
    Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

    » Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

    » Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

    » SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

    » Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

    » Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

    » Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

    » CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Incyte wird auf der Jahrestagung 2026 der American Academy of Dermatology (AAD) die neuesten Daten aus der Hidradenitis suppurativa-Forschung vorstellen
    PUMA präsentiert seine bisher kraftvollste internationale Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City
    iShares MSCI World ETF: Zinsdruck und Ölschock ( Finanztrends)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: CPI Europe AG(2), SBO(1), voestalpine(1), Zumtobel(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
      xtrader zu VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(7), VIG(1), FACC(1), OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      Star der Stunde: SBO 2.48%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -7.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(2), DO&CO(2), voestalpine(2), Frequentis(2), Semperit(1), Kontron(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de