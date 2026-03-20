Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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20.03.2026, 2733 Zeichen
Extrema:
20.03.2020: Top 1: FACC: 26.4755% - [Top 2: 22.1311% (10.11.2020), Top 3: 14.4788% (19.03.2020)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: Flughafen Wien: 28.2051% - [Top 2: 24.1445% (13.06.2022), Top 3: 18.1559% (13.10.2014)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: OMV: 20.5061% - [Top 2: 16.2021% (19.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: Verbund: 20.1654% - [Top 2: 13.61% (25.11.2008), Top 3: 13.3529% (07.09.2022)] zum Kalender
20.03.2020: Top 2: Wienerberger: 16.6523% - [Top 1: 18.46% (18.08.2009), Top 3: 15.26% (05.03.2025)] zum Kalender
20.03.2020: Top 3: ATX: 10.7445% - [Top 1: 12.7734% (13.10.2008), Top 2: 11.5049% (19.09.2008)] zum Kalender
20.03.2020: Top 3: ATX TR: 10.7442% - [Top 1: 12.7728% (13.10.2008), Top 2: 11.5049% (19.09.2008)] zum Kalender
20.03.2020: Top 1: Bawag: 13.351% - [Top 2: 11.2094% (19.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] zum Kalender
20.03.2020: Top 3: Frequentis: 11.3586% - [Top 1: 12.1406% (26.09.2025), Top 2: 12.1212% (28.12.2020)] zum Kalender
20.03.2020: Top 2: Marinomed Biotech: 14.1176% - [Top 1: 17.6471% (19.02.2021), Top 3: 10.687% (04.03.2021)] zum Kalender
Abs. High/Low: 20.03.2018: High - FACC: 24.25 Euro zum Kalender
Indexumstellungen:
20.03.2006: Semperit scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
20.03.2017: Flughafen kommt zum 3. Mal in den ATX, DO & CO scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
Indexumstellungen:
20.03.2017: Raiffeisen (4. Aufnahme) ersetzt Buwog im ATX five zum Kalender
Negative Serie in Tagen: 20.03.2020: CA Immo: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 20.03.2020) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
20.03.2020: CA Immo: Schlechteste Performance Serie: -43.45% (11 Tage von Kurs 39.7 Euro auf 22.45 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -12.88 zum ATX TR zum Kalender
20.03.2020: S Immo: Schlechteste Performance Serie: -51.01% (11 Tage von Kurs 27.15 Euro auf 13.3 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -20.44 zum ATX TR zum Kalender
20.03.2020: Wienerberger: Schlechteste Performance Serie: -49.70% (12 Tage von Kurs 23.04 Euro auf 11.59 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -17.21 zum ATX TR zum Kalender
20.03.2020: Addiko Bank: Schlechteste Performance Serie: -42.93% (9 Tage von Kurs 13.58 Euro auf 7.75 Euro, die Serie endete am 20.03.2020), ein Alpha von -15.16 zum ATX TRzum Kalender
Bisher gab es an einem 20. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.03. beträgt 0,42%. Der beste 20.03. fand im Jahr 2020 mit 10,74% statt, der schlechteste 20.03. im Jahr 1991 mit -1,58%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)
Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter
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