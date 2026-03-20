Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst ( Finanztrends)

20.03.2026, 4916 Zeichen

Deutschlands Cannabis-Patienten erhalten so viel Medizin wie nie zuvor – doch die Regierung will den Zugang jetzt deutlich erschweren. Die Importe erreichen im März 2026 einen historischen Höchststand, angetrieben durch die Liberalisierung vor zwei Jahren. Doch parallel dazu arbeitet das Gesundheitsministerium an strengeren Regeln, die vor allem die beliebte Telemedizin und den Versandhandel treffen sollen. Ein Boom unter Vorbehalt also.

Explosionsartiges Wachstum nach der Legalisierung

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit der Entfernung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz im April 2024 hat sich der Markt radikal gewandelt. Die Verschreibungen für medizinisches Cannabis sind zwischen März 2024 und Dezember 2025 um sagenhafte 3.300 Prozent gestiegen. Jeder zugelassene Arzt kann es heute auf einem normalen E-Rezept verschreiben – der bürokratische Sonderstatus ist Geschichte.

Gedeckt wird die Therapie von den gesetzlichen Krankenkassen, wenn schwere Erkrankungen wie chronische Schmerzen, Multiple Sklerose oder therapieresistente Epilepsie vorliegen. Entscheidend ist: Konventionelle Therapien müssen ausgeschöpft oder unverträglich sein. Für alle anderen Patienten bleibt der Weg als Privatrezept und Selbstzahler offen – ein Segment, das den Markt enorm befeuert hat.

So kommen Patienten an ihr Medikament

Der Weg zum Cannabis-Rezept folgt einem klaren Ablauf. Er beginnt mit einer umfassenden medizinischen Untersuchung. Hier setzen viele Patienten bislang auf digitale Sprechstunden per Telemedizin – bequem und niedrigschwellig. Bei gesetzlich Versicherten muss anschließend ein Kostenerstattungsantrag bei der Krankenkasse gestellt werden. Diese muss binnen drei bis fünf Wochen entscheiden.

Nach der Genehmigung legt der Arzt Dosierung und Sorte fest und stellt das E-Rezept aus. Die Einlösung erfolgt in der Apotheke. Der Apotheker klärt über Einnahme und Wechselwirkungen auf. Besonders beliebt ist inzwischen der Versandhandel spezialisierter Online-Apotheken. Doch genau diese bequemen Wege stehen nun auf dem Prüfstand.

Gesetzesnovelle bedroht Telemedizin und Versand

Die Regierung schlägt Alarm. Gesundheitsministerin Nina Warken verwies Ende 2025 auf einen Import-Anstieg um 400 Prozent im Jahresvergleich. Ihrer Ansicht nach deuten diese Zahlen auf Missbrauch hin, begünstigt durch digitale Plattformen. Die Antwort: Ein Gesetzesentwurf zur Verschärfung des MedCanG, den das Kabinett bereits im Oktober 2025 beschloss.

Der Entwurf sieht vor: Für die Erstverschreibung ist zwingend eine persönliche Konsultation beim Arzt nötig. Folge-Rezepte erfordern mindestens einen Praxisbesuch pro Quartal. Zudem soll der Versandhandel mit medizinischem Cannabis verboten werden. Patienten müssten ihre Medikation dann persönlich abholen oder auf Botendienste lokaler Apotheken zurückgreifen. Das Parlament berät aktuell über den Entwurf. Die entscheidenden Lesungen stehen im Frühjahr 2026 an.

Befürworter der Pläne betonen den Patientenschutz. Kritiker warnen vor Versorgungslücken, besonders für immobile oder ländlich lebende Patienten. Die geplanten Hürden könnten die dynamische Marktentwicklung abrupt ausbremsen.

Preise purzeln, Produktvielfalt explodiert

Die Liberalisierung hat den Markt aufgemischt. Das Angebot an Cannabis-Produkten vervierfachte sich von rund 400 Anfang 2024 auf fast 2.000 Ende 2025. Die Importmenge stieg 2025 auf 201 Tonnen – ein Plus von 176 Prozent. Hauptlieferanten sind Kanada und Portugal.

Mehr Wettbewerb bedeutet niedrigere Preise. Lag der Gramm-Preis Anfang 2023 noch über 10 Euro, kostet er Ende 2025 nur noch zwischen 5 und 8 Euro. Die Patientenpräferenzen sind klar: Natürliche, nicht bestrahlte Cannabis-Blüten dominieren mit rund 90 Prozent Marktanteil. Der typische Patient ist zwischen 25 und 44 Jahre alt. Ältere Patienten greifen dagegen häufiger zu hochpotenten Sorten, vor allem zur Schmerztherapie.

Zukunftsaussicht: Konsolidierung statt Boom?

Die anstehenden Gesetzesänderungen markieren eine Zäsur. Nach dem rasanten Abbau bürokratischer Hürden 2024 schwingt das regulatorische Pendel nun zurück. Die Politik versucht, einen vermeintlich entgrenzten digitalen Handel einzudämmen, ohne den legitimen medizinischen Zugang zu kappen.

Fällt die Telemedizin als Türöffner weg, dürfte der Zulauf neuer Patienten zunächst stagnieren. Die großen Gewinner wären dann klassische Apotheken und Anbieter mit starkem Präsenznetzwerk. Doch unumkehrbar ist: Medizinisches Cannabis hat sich in Deutschlands Gesundheitswesen etabliert. Der Markt hat eine kritische Masse erreicht.

Die Branche konzentriert sich nun auf stabile EU-GMP-zertifizierte Lieferketten und den Ausbau von Apothekenpartnerschaften. Trotz politischer Gegenwinde bleibt Deutschland das entscheidende Gateway für den europäischen Cannabis-Markt. Die hiesige Regulierung setzt weiter Maßstäbe für den gesamten Kontinent. Die Frage ist nur, wie patientenfreundlich diese künftig ausfallen wird.

(20.03.2026)

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