EU-Deforestation-Verordnung und CBAM: Der Countdown für den grünen Handel läuft ( Finanztrends)

20.03.2026, 4878 Zeichen

Die Regeln des Welthandels werden neu geschrieben. Unternehmen weltweit stehen vor harten Fristen für Umweltauflagen, die über ihre Marktzugänge entscheiden.

Koalition warnt vor Unsicherheit bei EU-Deforestation-Verordnung

Ein breites Bündnis aus Konzernen und Umweltverbänden hat die EU-Kommission eindringlich aufgefordert, den Text der EU-Deforestation-Verordnung (EUDR) nicht erneut aufzuschnüren. In einem gemeinsamen Schreiben an Umweltkommissarin Jessika Roswall am 17. März 2026 appellierten Unternehmen wie Nestlé, Danone und Barry Callebaut gemeinsam mit der Rainforest Alliance für Stabilität. Hintergrund ist die für April 2026 geplante Überprüfung der Verordnung.

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Die Industrie hat bereits Milliarden in die Compliance investiert. Die Aufrüstung von Lieferketten mit Traceability-Systemen und Geodaten-Tools ist in vollem Gange. „Eine erneute Änderung würde massive Unsicherheit schaffen und getätigte Investitionen gefährden“, so die einhellige Sorge der Unterzeichner. Die EUDR soll für große und mittlere Unternehmen ab dem 30. Dezember 2026 gelten. Parallel startete am 11. März eine neue Community of Practice, um die praktische Umsetzung in globalen Lieferketten zu unterstützen.

CBAM: Importeure rennen gegen die Uhr

Während die Agrarwirtschaft die Entwaldungsregeln meistern muss, steht die Schwerindustrie unter noch akuterem Druck. Der EU-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) ist seit Jahresbeginn 2026 in die entscheidende Compliance-Phase gestartet. Importeure von Stahl, Aluminium, Zement und Düngemitteln müssen nun tatsächliche Emissionen nachweisen.

Die nächste Hürde ist greifbar nah: Bis zum 31. März 2026 müssen Importeure, die den Schwellenwert von 50 Tonnen überschreiten, den Status eines „Autorisierten CBAM-Erklärenden“ beantragen. Wer die Frist verpasst, riskiert massive Lieferkettenstörungen. Zwar müssen die ersten Zertifikate erst im Februar 2027 abgegeben werden, doch die Kosten laufen bereits jetzt auf. Die Verknappung kostenloser Zertifikate im EU-Emissionshandel dürfte den CO2-Preis weiter treiben – und die Wettbewerbsregeln für Grundstoffindustrien global neu definieren.

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Chinas strategische Antwort: Grüner Handel wird Gesetz

Die regulatorischen Wellen aus Europa zwingen Handelsnationen zum Umdenken. China hat am 1. März 2026 sein überarbeitetes Außenhandelsgesetz in Kraft gesetzt – die größte Novelle seit zwei Jahrzehnten. Kernpunkt: Die Entwicklung eines grünen Handelssystems wird ausdrücklich gesetzlich verankert.

Die Reform fördert nachhaltige Import- und Exportpraktiken und bietet Unterstützung für Niedrigemissionstechnologien. Experten deuten dies als strategischen Schachzug. Damit will China seine Exportwirtschaft nicht nur an die eigenen Klimaziele anpassen, sondern auch auf die immer strengeren Umweltstandards westlicher Märkte vorbereiten. Für Schlüsselexporte wie Stahl und Aluminium, die unter CBAM fallen, ist diese gesetzliche Absicherung ein notwendiger Schritt, um Lieferketten zu stabilisieren.

Fragmentierung droht: UN warnt vor neuen Handelsbarrieren

Laut dem aktuellen UNCTAD-Handelsbericht sind Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorgaben zu einer der primären Triebkräfte für die Neugestaltung des Welthandels geworden. Die Vielzahl neuer, oft diskriminierender Handelsmaßnahmen treibe jedoch die Compliance-Kosten in die Höhe und drohe, globale Lieferketten zu fragmentieren. Besonders kleine Exporteure und Entwicklungsländer geraten unter Druck.

Die UN-Organisation schätzt das globale Wachstum 2026 auf nur 2,6% und fordert flexible Regeln und technische Hilfe, um eine Ausgrenzung ganzer Regionen zu verhindern. Die Schonfristen laufen ab. Bis zur Vollanwendung der EUDR Ende 2026 bleibt wenig Zeit, Due-Diligence-Systeme final zu implementieren. Gleichzeitig werden die ersten CBAM-Daten das wahre finanzielle Ausmaß des CO2-Grenzausgleichs offenlegen.

Die Botschaft an die Wirtschaft ist klar: Abwarten ist keine Strategie mehr. Der Erfolg im nachhaltigen Welthandel erfordert proaktive Investitionen in Lieferkettentransparenz, verifizierte Emissionsberichte und kohlenstoffarme Produktion. Die Fähigkeit, ökologische Nachweise zu erbringen, wird bald genauso entscheidend sein wie Kosten und Qualität.

(20.03.2026)

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