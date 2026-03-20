SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel (Christine Petzwinkler)

20.03.2026, 4891 Zeichen

Marinomed hat gestern angekündigt, sich aufgrund eines kurzfristigen Kapitalbedarfs frisches Kapital über eine Kapitalerhöhung sichern zu wollen. Es sollen bis zu 459.985 neue Aktien zu je 14,0 Euro ausgegeben werden, in Summe soll der Bruttoemissionserlös bei mindestens 2 Mio. Euro liegen. Eine Million hat ein Ankerinvestor zugesagt, der laut Marinomed bisher noch nicht investiert ist, "er unterstützt uns, eine Transaktionsicherheit zu erreichen", erklärt Marinomed-CEO Andreas Grassauer im Gespräch mit Börse Social. Ihm ist aber sehr wichtig ist, dass bei dieser Kapitalerhöhung auch den Kleinanlegern die Möglichkeit geboten wird zu zeichnen. Konkret werden bestehenden Aktionären Bezugsrechte im Verhältnis 4:1 eingeräumt. Eingesetzt werden soll das frische Kapital laut Marinomed jedenfalls für die Erfüllung des Sanierungsplans und die Schließung der Finanzierungslücke. Im Gespräch mit Börse Social erklärt CEO Grassauer, dass im Zuge des Sanierungsverfahrens bis Mai nächsten Jahres noch 5,2 Mio. Euro zu zahlen seien. Die nächsten Zahlungen seien im Q2 und Q4 fällig. Da sich auch aus der Carragelose-Transaktion mit Unither Zahlungen verzögern, sei nun eine Finanzierungslücke entstanden, die man über die Einnahmen aus der angekündigten Kapitalerhöhung schließen will. Die Zahlungen von Unither unterliegen vereinbarten Entwicklungen bei den Finanzzahlen aber auch bei den Produkt-Verkäufen. In Summe erwartet er sich noch Zahlungseingänge in Höhe von ca. 15 Mio. Euro aus der Unither-Vereinbarung. Allerdings seien hier Umsätze von 2025 und 2026 zu berücksichtigen, was heißt, dass ein Teil der potenziellen Zahlungen erst im Jahr 2027 zu erwarten ist. Grassauer betont, dass der aktuelle Businessplan des Unternehmens keine Verluste mehr vorsieht. "Wir wollen ein profitables Unternehmen sein," betont Grassauer. Erreicht werden soll dies mit den Marinomed-Flaggschiffprodukten Budesolv und Tracrosolv. "Anders als bei anderen Lifescience-Unternehmen befinden wir uns nicht mehr in klinischen Studien, sondern schon in der Zulassung, der Produkteinführung und im Business Development. Budesolv funktioniert sehr gut. Es laufen derzeit Verhandlungen." Der CEO nennt "einstellige Millionen-Beträge" die aus entsprechenden Verträgen ev. noch in diesem Jahr zu erzielen seien. "Es schaut nicht schlecht aus, aber natürlich gibt es immer Risiken", so der CEO. Generell würden derzeit einige Programme laufen, etwa im Bereich von CBD-Produkten aber auch bei neuartigen Entwicklungen im Bereich Inhalations-Sprays, bei denen die Löslichkeit hochwirksamer Wirkstoffe und damit auch die Marinomed-Technologie eine wesentliche Rollen spielen könnte. Laut Grassauer laufen Gespräche und es gibt auch schon erste Projekte im Bereich CBD.
Ein Update gibt Grassauer auch zum Cyber-Vorfall: Wie berichtet, wurde Marinomed vor ca. einem Jahr Opfer einer Cyberattacke. Laut Grassauer wird das Geld (Anm. 677.000 Euro) wohl nicht mehr eingebracht werden können, es sei auch noch nicht absehbar, ob es eine Deckung der Versicherung geben wird. Man habe aber Maßnahmen umgesetzt, solche Vorfälle zu verhindern. „Wir haben die Infrastruktur nachgerüstet, um potenzielle Lücken zu schließen, zudem haben wir auf der strukturellen bzw. organisatorischen Ebene Maßnahmen gesetzt und auch die Awareness bei den Mitarbeitenden geschaffen.“
Das Jahr 2025 hat Marinomed mit Umsätzen in Höhe von 7,7 Mio. Euro abgeschlossen. Darin enthalten ist eine Upfront-Zahlung aus dem Carragelose-Deal mit Unither in Höhe von 5 Mio. Euro. Der Gewinn wird mit 15,3 Mio. Euro ausgewiesen. Hier ist mitunter ein Restrukturierungsgewinn von 18,9 Mio. Euro berücksichtigt.

Jefferies bestätigt nach dem gestrigen Kursrutsch die Buy-Empfehlung und auch das Kursziel von 27,0 Euro für die Kontron-Aktie. Seitens Kontron hiess es in einer Mitteilung von Donnerstag, dass die Kursverwerfungen "keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron," haben. Man wolle aber von dem attraktiven Kursniveau der Kontron-Aktie profitieren und evaluiere kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms, wie es weiter heißt. Kontron veröffentlicht die Ergebnisse für 2025 am 26. März 2026. Die Aktie büßt heute weiter ein.
Kontron ( Akt. Indikation:  19,64 /19,69, -2,16%)

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die Palfinger-Aktie, nehmen aber das Kursziel von 45,00 auf 42,00 Euro zurück. Die Experten gehen weiterhin davon aus, dass Palfinger von staatlichen Infrastrukturausgaben profitieren wird, sie sind aber hinsichtlich der Margen-Entwicklung vorsichtiger geworden, da der Auftragseingang im 4. Quartal schwächer ausfiel als prognostiziert.
Palfinger ist ab kommenden Montag (23. März) im heimischen Leitindex ATX enthalten.
Palfinger ( Akt. Indikation:  34,00 /34,30, 0,15%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)


(20.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




Kontron
Akt. Indikation:  19.25 / 19.47
Uhrzeit:  22:59:39
Veränderung zu letztem SK:  -0.41%
Letzter SK:  19.44 ( -3.28%)

Palfinger
Akt. Indikation:  34.55 / 34.90
Uhrzeit:  22:59:46
Veränderung zu letztem SK:  -1.77%
Letzter SK:  35.35 ( 3.67%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

» SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

» Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Incyte wird auf der Jahrestagung 2026 der American Academy of Dermatology (AAD) die neuesten Daten aus der Hidradenitis suppurativa-Forschung vorstellen
PUMA präsentiert seine bisher kraftvollste internationale Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City
iShares MSCI World ETF: Zinsdruck und Ölschock ( Finanztrends)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: CPI Europe AG(2), SBO(1), voestalpine(1), Zumtobel(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
    xtrader zu VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(7), VIG(1), FACC(1), OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    Star der Stunde: SBO 2.48%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -7.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(2), DO&CO(2), voestalpine(2), Frequentis(2), Semperit(1), Kontron(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

    Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

    Books josefchladek.com

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Christine Petzwinkler

    20.03.2026, 4891 Zeichen

    Marinomed hat gestern angekündigt, sich aufgrund eines kurzfristigen Kapitalbedarfs frisches Kapital über eine Kapitalerhöhung sichern zu wollen. Es sollen bis zu 459.985 neue Aktien zu je 14,0 Euro ausgegeben werden, in Summe soll der Bruttoemissionserlös bei mindestens 2 Mio. Euro liegen. Eine Million hat ein Ankerinvestor zugesagt, der laut Marinomed bisher noch nicht investiert ist, "er unterstützt uns, eine Transaktionsicherheit zu erreichen", erklärt Marinomed-CEO Andreas Grassauer im Gespräch mit Börse Social. Ihm ist aber sehr wichtig ist, dass bei dieser Kapitalerhöhung auch den Kleinanlegern die Möglichkeit geboten wird zu zeichnen. Konkret werden bestehenden Aktionären Bezugsrechte im Verhältnis 4:1 eingeräumt. Eingesetzt werden soll das frische Kapital laut Marinomed jedenfalls für die Erfüllung des Sanierungsplans und die Schließung der Finanzierungslücke. Im Gespräch mit Börse Social erklärt CEO Grassauer, dass im Zuge des Sanierungsverfahrens bis Mai nächsten Jahres noch 5,2 Mio. Euro zu zahlen seien. Die nächsten Zahlungen seien im Q2 und Q4 fällig. Da sich auch aus der Carragelose-Transaktion mit Unither Zahlungen verzögern, sei nun eine Finanzierungslücke entstanden, die man über die Einnahmen aus der angekündigten Kapitalerhöhung schließen will. Die Zahlungen von Unither unterliegen vereinbarten Entwicklungen bei den Finanzzahlen aber auch bei den Produkt-Verkäufen. In Summe erwartet er sich noch Zahlungseingänge in Höhe von ca. 15 Mio. Euro aus der Unither-Vereinbarung. Allerdings seien hier Umsätze von 2025 und 2026 zu berücksichtigen, was heißt, dass ein Teil der potenziellen Zahlungen erst im Jahr 2027 zu erwarten ist. Grassauer betont, dass der aktuelle Businessplan des Unternehmens keine Verluste mehr vorsieht. "Wir wollen ein profitables Unternehmen sein," betont Grassauer. Erreicht werden soll dies mit den Marinomed-Flaggschiffprodukten Budesolv und Tracrosolv. "Anders als bei anderen Lifescience-Unternehmen befinden wir uns nicht mehr in klinischen Studien, sondern schon in der Zulassung, der Produkteinführung und im Business Development. Budesolv funktioniert sehr gut. Es laufen derzeit Verhandlungen." Der CEO nennt "einstellige Millionen-Beträge" die aus entsprechenden Verträgen ev. noch in diesem Jahr zu erzielen seien. "Es schaut nicht schlecht aus, aber natürlich gibt es immer Risiken", so der CEO. Generell würden derzeit einige Programme laufen, etwa im Bereich von CBD-Produkten aber auch bei neuartigen Entwicklungen im Bereich Inhalations-Sprays, bei denen die Löslichkeit hochwirksamer Wirkstoffe und damit auch die Marinomed-Technologie eine wesentliche Rollen spielen könnte. Laut Grassauer laufen Gespräche und es gibt auch schon erste Projekte im Bereich CBD.
    Ein Update gibt Grassauer auch zum Cyber-Vorfall: Wie berichtet, wurde Marinomed vor ca. einem Jahr Opfer einer Cyberattacke. Laut Grassauer wird das Geld (Anm. 677.000 Euro) wohl nicht mehr eingebracht werden können, es sei auch noch nicht absehbar, ob es eine Deckung der Versicherung geben wird. Man habe aber Maßnahmen umgesetzt, solche Vorfälle zu verhindern. „Wir haben die Infrastruktur nachgerüstet, um potenzielle Lücken zu schließen, zudem haben wir auf der strukturellen bzw. organisatorischen Ebene Maßnahmen gesetzt und auch die Awareness bei den Mitarbeitenden geschaffen.“
    Das Jahr 2025 hat Marinomed mit Umsätzen in Höhe von 7,7 Mio. Euro abgeschlossen. Darin enthalten ist eine Upfront-Zahlung aus dem Carragelose-Deal mit Unither in Höhe von 5 Mio. Euro. Der Gewinn wird mit 15,3 Mio. Euro ausgewiesen. Hier ist mitunter ein Restrukturierungsgewinn von 18,9 Mio. Euro berücksichtigt.

    Jefferies bestätigt nach dem gestrigen Kursrutsch die Buy-Empfehlung und auch das Kursziel von 27,0 Euro für die Kontron-Aktie. Seitens Kontron hiess es in einer Mitteilung von Donnerstag, dass die Kursverwerfungen "keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron," haben. Man wolle aber von dem attraktiven Kursniveau der Kontron-Aktie profitieren und evaluiere kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms, wie es weiter heißt. Kontron veröffentlicht die Ergebnisse für 2025 am 26. März 2026. Die Aktie büßt heute weiter ein.
    Kontron ( Akt. Indikation:  19,64 /19,69, -2,16%)

    Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die Palfinger-Aktie, nehmen aber das Kursziel von 45,00 auf 42,00 Euro zurück. Die Experten gehen weiterhin davon aus, dass Palfinger von staatlichen Infrastrukturausgaben profitieren wird, sie sind aber hinsichtlich der Margen-Entwicklung vorsichtiger geworden, da der Auftragseingang im 4. Quartal schwächer ausfiel als prognostiziert.
    Palfinger ist ab kommenden Montag (23. März) im heimischen Leitindex ATX enthalten.
    Palfinger ( Akt. Indikation:  34,00 /34,30, 0,15%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)


    (20.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




    Kontron
    Akt. Indikation:  19.25 / 19.47
    Uhrzeit:  22:59:39
    Veränderung zu letztem SK:  -0.41%
    Letzter SK:  19.44 ( -3.28%)

    Palfinger
    Akt. Indikation:  34.55 / 34.90
    Uhrzeit:  22:59:46
    Veränderung zu letztem SK:  -1.77%
    Letzter SK:  35.35 ( 3.67%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

    » Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

    » Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

    » SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

    » Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

    » Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

    » Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

    » CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Incyte wird auf der Jahrestagung 2026 der American Academy of Dermatology (AAD) die neuesten Daten aus der Hidradenitis suppurativa-Forschung vorstellen
    PUMA präsentiert seine bisher kraftvollste internationale Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City
    iShares MSCI World ETF: Zinsdruck und Ölschock ( Finanztrends)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: CPI Europe AG(2), SBO(1), voestalpine(1), Zumtobel(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
      xtrader zu VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(7), VIG(1), FACC(1), OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      Star der Stunde: SBO 2.48%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -7.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(2), DO&CO(2), voestalpine(2), Frequentis(2), Semperit(1), Kontron(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

      Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de