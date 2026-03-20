ShopTokopedia: BPOM-Zertifizierung wird zum Muss für Gesundheitsmarken ( Finanztrends)

20.03.2026, 7008 Zeichen

Indonesiens Gesundheitsbehörde BPOM geht scharf gegen nicht zugelassene Gesundheitsprodukte im Netz vor – just zur Hochsaison des Ramadan. Für Anbieter traditioneller Medizin auf TikTok wird die offizielle Zulassung zur Überlebensfrage.

Die Verschmelzung von traditioneller Medizin und digitalem Handel in Indonesien hat einen kritischen Punkt erreicht. Während Plattformen wie TikTok das Konsumverhalten massiv verändern, verschärft die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde BPOM ihre Aufsicht über Online-Werbung für Gesundheitsprodukte drastisch. Für Marken, die traditionelle chinesische Medizin (TCM) und pflanzliche Präparate auf TikTok bewerben, ist die sichtbare Präsentation des BPOM-Siegels keine Formsache mehr. Es ist zur fundamentalen Geschäftsgrundlage im größten Digitalmarkt Südostasiens geworden.

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Großrazzia 2026: Schlag gegen nicht zugelassene Online-Händler

Das regulatorische Umfeld für Gesundheits- und Lebensmittelprodukte in Indonesien hat sich deutlich verschärft. In einer landesweiten Aktion kündigte BPOM-Chef Taruna Ikrar am 11. März 2026 den Rückruf von über 56.000 Lebensmitteln und Gesundheitsprodukten an. Die Razzien in 38 Provinzen zielten auf Ware ohne Zulassung, abgelaufene oder beschädigte Produkte.

Der wirtschaftliche Wert der beschlagnahmten illegalen Waren wird auf umgerechnet über 5,7 Millionen Euro geschätzt. Besonders relevant für den E-Commerce: Die Behörde ließ zudem 7.400 Links auf verschiedenen Handelsplattformen und digitalen Medien löschen. Diese hatten Produkte ohne offizielle Zulassung oder mit verbotenen Inhaltsstoffen angeboten.

„Produkte, die den Sicherheitsstandards nicht entsprechen, werden an die Händler zur Vernichtung zurückgegeben“, so die Behörde. Zusätzlich drohen schwerwiegende Sanktionen wie der Entzug von Vertriebslizenzen und strafrechtliche Verfolgung. Die Botschaft ist klar: BPOM überwacht die Digitalplattformen aktiv, um den Vertrieb nicht verifizierter Heilmittel zu unterbinden.

TikTok-Shops im Ramadan-Rausch: Chance für legale Marken

Die aktuelle Infrastruktur von TikTok in Indonesien ist für TCM-Marken entscheidend. Nach regulatorischen Änderungen Ende 2023 fusionierten die Shopping-Funktionen von TikTok mit dem lokalen Tech-Riesen Tokopedia. Das integrierte Ökosystem firmiert nun als ShopTokopedia. Nutzer entdecken Produkte in TikTok-Videos und LIVE-Sessions und kaufen sie über konforme Kanäle.

Dieses System erlebt derzeit einen Traffic-Boom durch die gemeinsame Kampagne „Ramadan Ekstra Seru 2026“. Sie startete am 4. März 2026 und verbindet Creator, Communities und Händler. Die Plattform verzeichnet in der Fastenzeit traditionell hohe Engagement-Raten.

Die Zahlen sind beeindruckend: Allein in der ersten Ramadan-Woche 2026 lud die Community fast 13 Millionen Kurzvideos hoch. LIVE-Shopping-Sessions generierten über 3,4 Millionen Aufrufe zu Saisonbeginn und trieben den Umsatz in allen Kategorien an. Für konforme TCM-Marken bietet dieses entdeckungsorientierte E-Commerce-Modell eine einzigartige Chance, Millionen aufgeschlossener Konsumenten zu erreichen.

Werberichtlinien: BPOM-Lizenz und Altersbeschränkung sind Pflicht

Um dieses Massenpublikum anzusprechen, müssen Marken strikte Werberichtlinien beachten. Die globalen und regionalen Werberichtlinien von TikTok für den Gesundheitsbereich verlangen absolute Einhaltung lokaler Gesetze. Für die Bewerbung rezeptfreier Medikamente – eine Kategorie, die viele registrierte TCM-Produkte umfasst – müssen Werbetreibende in Indonesien einen gültigen BPOM-Nachweis vorlegen.

Zudem schreibt TikTok eine strikte Altersbeschränkung für solche Anzeigen vor: Nur Nutzer ab 18 Jahren dürfen sie sehen. Händler, die diese Beschränkungen umgehen oder nicht verifizierte pflanzliche Mittel bewerben, riskieren sofortige Kontosperrungen und die Löschung ihrer Produktlinks – wie die jüngsten BPOM-Razzien zeigen.

Auch die Bewerbung ist reglementiert. Gemäß der BPOM-Verordnung Nr. 18/2024 gibt es eine strikte Trennung zwischen Kosmetik und traditionellen Arzneimitteln. Produkte, die nur als Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel registriert sind, dürfen keine übertriebenen medizinischen Versprechen machen. TCM-Produkte müssen korrekt unter Arzneimittelkategorien registriert sein, um gesundheitsbezogene Angaben in TikTok-Kampagnen legal zu tätigen.

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Zertifizierung als Vertrauenssiegel im Social Commerce

Die Synergie aus TikToks algorithmischer Entdeckungsfunktion und Tokopedias etablierter E-Commerce-Infrastruktur hat verändert, wie Indonesier Gesundheitsprodukte kaufen. Bei einem Wirtschaftswachstum von 4,87 Prozent im ersten Quartal 2025 bleibt der Binnenkonsum robust, besonders in Festzeiten.

Die jüngste BPOM-Offensive unterstreicht die wachsende Herausforderung für Behörden, da sich der Gesundheitsmarkt zunehmend ins Digitale verlagert. Indem BPOM regelverletzende Marken öffentlich benennt und tausende Links löscht, zwingt es den Markt zur Professionalisierung. Branchenanalysten sehen darin einen Vorteil für seriöse Unternehmen.

Die Verbraucher werden immer informierter über die Notwendigkeit von BPOM- und Halal-Siegeln. Die offizielle Zertifizierung wandelt sich so von einer regulatorischen Hürde zu einem starken Marketinginstrument. TCM-Marken, die ihre BPOM-Registrierungsnummer in LIVE-Sessions und Kurzvideos prominent platzieren, bauen größeres Vertrauen auf – was sich direkt in höheren Konversionsraten niederschlägt.

Ausblick: Strengere Regulierung und nachhaltiger Erfolg

Die Regulierung von Gesundheitswerbung im Digitalen wird in Indonesien weiter an Schärfe gewinnen. BPOM wird voraussichtlich seine Cyber-Patrouillen ausbauen und die Kooperation mit Plattformen wie TikTok und Tokopedia vertiefen. Ziel ist die automatisierte Erkennung nicht zertifizierter Produkte und irreführender Gesundheitsversprechen.

Für TCM-Marken bedeutet langfristiger Erfolg auf TikTok eine Doppelstrategie. Sie müssen die ansprechenden Kurzvideo-Formate und interaktiven LIVE-Shopping-Erlebnisse meistern und gleichzeitig makellose regulatorische Compliance wahren. Im wachsenden ShopTokopedia-Ökosystem sind jene Unternehmen bestens positioniert, die in korrekte BPOM-Registrierung investieren, Altersbeschränkungen strikt einhalten und ihre Gesundheitsversprechen verantwortungsvoll kommunizieren. Sie können einen nachhaltigen Anteil an Indonesiens boomendem Digitalmarkt für Gesundheit eroberen.

(20.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka

Bildnachweis

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