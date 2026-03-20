Von der grünen Wiese zum lebendigen Stadtquartier: Wie Mischek die Donaustadt mitgestaltet (Podcast)
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20.03.2026, 1051 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S24/03" begrüßt Host Christian Drastil die Mischek-Geschäftsführerin Ruth Jedliczka zu einem ausführlichen Gespräch über Quartiersentwicklung, leistbaren Wohnbau und die Geduld, die es braucht, wenn aus Ackerflächen neue Stadtteile entstehen. 26 Jahre Mischek: Vom Vertrieb in die Geschäftsführung Ruth Jedliczka blickt auf eine bemerkenswerte Karriere innerhalb eines einzigen Unternehmens zurück. Bevor sie 1999 bei Mischek einstieg, hatte sie bereits sechs Jahre Erfahrung in einem Architekturbüro gesammelt. Eine Stellenanzeige für den Vertrieb bei Mischek weckte damals ihr Interesse – und wurde zum Ausgangspunkt einer 26-jährigen Unternehmensbiografie. Vom Einstieg als Vertriebsbearbeiterin arbeitete sie sich durch sämtliche Abteilungen und sammelte dabei umfassende Erfahrungen in allen Bereichen des Bauträgergeschäfts. Seit 2023 ist sie Geschäftsführerin der Mischek Bauträger Service...
Weiterlesen: Von der grünen Wiese zum lebendigen Stadtquartier: Wie Mischek die Donaustadt mitgestaltet
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