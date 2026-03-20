SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bawag, Strabag und Uniqa gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.03.2026, 1370 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:42 liegt der ATX mit +0.61 Prozent im Plus bei 5295 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.11% auf 128.05 Euro, dahinter Strabag mit +2.06% auf 86.85 Euro und Uniqa mit +1.56% auf 14.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22876 (+0.16%, Ultimo 2025: 24490, -6.74% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.66% auf 38.8225 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.99% auf 172.675 Euro und Bayer mit +2.31% auf 39.3525 Euro.

- PIR-News: Marinomed-CEO Andreas Grassauer im Gespräch mit Christine Petzwinkler zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel
- #gabb Volumensradar: Semperit, Flughafen Wien
- Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit
- Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.05% vs. last #gabb, +0.90% ytd, +116.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518
Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510
Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497
Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487


(20.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

» SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

» Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Incyte wird auf der Jahrestagung 2026 der American Academy of Dermatology (AAD) die neuesten Daten aus der Hidradenitis suppurativa-Forschung vorstellen
PUMA präsentiert seine bisher kraftvollste internationale Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City
iShares MSCI World ETF: Zinsdruck und Ölschock ( Finanztrends)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: CPI Europe AG(2), SBO(1), voestalpine(1), Zumtobel(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
    xtrader zu VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(7), VIG(1), FACC(1), OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    Star der Stunde: SBO 2.48%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -7.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(2), DO&CO(2), voestalpine(2), Frequentis(2), Semperit(1), Kontron(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Christian Drastil

    20.03.2026, 1370 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 13:42 liegt der ATX mit +0.61 Prozent im Plus bei 5295 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.11% auf 128.05 Euro, dahinter Strabag mit +2.06% auf 86.85 Euro und Uniqa mit +1.56% auf 14.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22876 (+0.16%, Ultimo 2025: 24490, -6.74% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.66% auf 38.8225 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.99% auf 172.675 Euro und Bayer mit +2.31% auf 39.3525 Euro.

    - PIR-News: Marinomed-CEO Andreas Grassauer im Gespräch mit Christine Petzwinkler zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel
    - #gabb Volumensradar: Semperit, Flughafen Wien
    - Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit
    - Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever
    - Österreich-Depots: Weekend Bilanz
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.05% vs. last #gabb, +0.90% ytd, +116.70% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518
    Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510
    Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
    Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497
    Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487


    (20.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




     

    Bildnachweis

    1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

    » Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

    » Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

    » SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

    » Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

    » Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

    » Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

    » CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Incyte wird auf der Jahrestagung 2026 der American Academy of Dermatology (AAD) die neuesten Daten aus der Hidradenitis suppurativa-Forschung vorstellen
    PUMA präsentiert seine bisher kraftvollste internationale Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City
    iShares MSCI World ETF: Zinsdruck und Ölschock ( Finanztrends)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: CPI Europe AG(2), SBO(1), voestalpine(1), Zumtobel(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
      xtrader zu VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(7), VIG(1), FACC(1), OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      Star der Stunde: SBO 2.48%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -7.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(2), DO&CO(2), voestalpine(2), Frequentis(2), Semperit(1), Kontron(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de