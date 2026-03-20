Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bawag, Strabag und Uniqa gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.03.2026, 1370 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:42 liegt der ATX mit +0.61 Prozent im Plus bei 5295 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.11% auf 128.05 Euro, dahinter Strabag mit +2.06% auf 86.85 Euro und Uniqa mit +1.56% auf 14.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22876 (+0.16%, Ultimo 2025: 24490, -6.74% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.66% auf 38.8225 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.99% auf 172.675 Euro und Bayer mit +2.31% auf 39.3525 Euro.
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Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487
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