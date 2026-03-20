Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bawag, Strabag und Uniqa gesucht

20.03.2026, 1370 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:42 liegt der ATX mit +0.61 Prozent im Plus bei 5295 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.11% auf 128.05 Euro, dahinter Strabag mit +2.06% auf 86.85 Euro und Uniqa mit +1.56% auf 14.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22876 (+0.16%, Ultimo 2025: 24490, -6.74% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.66% auf 38.8225 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.99% auf 172.675 Euro und Bayer mit +2.31% auf 39.3525 Euro.

- PIR-News: Marinomed-CEO Andreas Grassauer im Gespräch mit Christine Petzwinkler zu aktuellen Themen, Kontron reagiert auf Aktien-Niveau, Palfinger mit neuem Kursziel

- #gabb Volumensradar: Semperit, Flughafen Wien

- Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit

- Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.05% vs. last #gabb, +0.90% ytd, +116.70% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510

Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504

Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497

Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487

(20.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

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