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Zahnpflege schützt vor Demenz – neue Studien belegen Zusammenhang ( Finanztrends)

20.03.2026, 3909 Zeichen

Schlechte Zähne erhöhen das Risiko für Alzheimer und andere Demenzerkrankungen. Das belegen aktuelle Studien und Konferenzen im ersten Quartal 2026. Experten sehen in der täglichen Mundhygiene eine der einfachsten Maßnahmen, um das Gehirn bis ins hohe Alter zu schützen.

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Vergesslichkeit muss nicht immer eine Alterserscheinung sein, sondern kann erste Warnsignale des Gehirns widerspiegeln. Dieser kostenlose 7-Fragen-Selbsttest hilft Ihnen, Ihre Gedächtnisleistung in nur zwei Minuten anonym und diskret einzuschätzen. Gewissheit in 2 Minuten: Check auf frühe Demenz-Anzeichen

Bakterien wandern vom Mund ins Gehirn

Auf der Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science (AAAS) im Februar erörterten Forscher den biologischen Zusammenhang. Bakterien aus dem Mundraum – insbesondere bei Parodontitis – können über den Blutkreislauf ins Gehirn gelangen. Dort lösen sie chronische Entzündungen aus, die schädliche Plaques fördern und Neurotransmitter stören.

Ein besonders gefährlicher Erreger ist Porphyromonas gingivalis. Forscher des Fraunhofer-Instituts IZI meldeten im Januar einen Durchbruch: Sie identifizierten eine neue Substanz für Zahnpasta, die diesen spezifischen Parodontitis-Erreger blockiert, ohne die gesunde Mundflora zu zerstören.

Soziale Isolation als Risikofaktor

Neben Biologie spielt auch die Psyche eine Rolle. Eine Studie japanischer Institute vom Januar zeigt: Schlechte Zähne führen zu Problemen beim Kauen, Schlucken und Sprechen. Aus Scham ziehen sich viele Betroffene aus dem sozialen Leben zurück. Diese Isolation gilt jedoch als einer der stärksten Risikofaktoren für Demenz. Die Mundgesundheit wird so zum gefährlichen Katalysator.

Zahnverlust schwächt das Gehirn doppelt

Eine aktuelle Publikation im Fachportal IWW fasst zusammen: Signifikanter Zahnverlust geht mit niedrigerer kognitiver Leistung einher. Personen mit weniger als 20 Zähnen haben ein deutlich höheres Demenzrisiko.

Die Gründe sind vielschichtig. Eine verminderte Kaufunktion kann zu Mangelernährung führen – dem Gehirn fehlen essentielle Nährstoffe. Zudem fallen wichtige Reize weg: Das Kauen mit natürlichen Zähnen stimuliert Durchblutung und neuronale Aktivität im Gehirn. Fehlt dieses Training, bauen Gehirnzellen schneller ab. Daher kann adäquater Zahnersatz präventiv wirken.

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Prävention im Alltag gewinnt an Bedeutung

Angesichts der Erkenntnisse gewinnt die tägliche Prophylaxe massiv an Bedeutung. Auf der AAAS-Konferenz wurde betont: Schon dreimal tägliches Zähneputzen kann das Demenzrisiko spürbar senken. Experten warnen zudem vor der modernen Ernährung. Stark verarbeitete, weiche Kost fördert nicht nur Karies, sondern schwächt auch den Zahnhalteapparat.

Für die Praxis bedeutet das: Bei älteren und pflegebedürftigen Menschen muss Mundhygiene höchste Priorität haben. Betroffene kommunizieren Schmerzen oft nicht mehr klar. Der Einsatz spezieller Hilfsmittel und regelmäßige Kontrollen sind unverzichtbar.

Vom Zahnarztbesuch zur Gehirn-Vorsorge

Die aktuellen Entwicklungen markieren einen Paradigmenwechsel. Mundgesundheit wird nicht mehr isoliert betrachtet. Die wachsende Evidenz zwingt das Gesundheitssystem zum Umdenken. Gesundheitsexperten fordern eine engere Verzahnung von Zahnmedizin, Geriatrie und Neurologie.

Konsequenz: Präventive zahnärztliche Leistungen könnten künftig stärker in die reguläre Pflege integriert werden. Die Dentalindustrie investiert bereits in medizinische Hightech-Lösungen. Es geht längst nicht mehr nur um Ästhetik, sondern um den aktiven Schutz des zentralen Nervensystems.


(20.03.2026)

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

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    Autor: Finanztrends

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