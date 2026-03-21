ATX-Verfall im März: Milliardenumsätze und ein Tag der Superlative an der Wiener Börse (Podcast)
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21.03.2026, 979 Zeichen
In der jüngsten Ausgabe der „Kapitalmarktstimme – Daily Voice" ordnet Host Christian Drastil die bemerkenswerten Ereignisse rund um den großen ATX-Verfall im März ein und liefert dabei Statistiken, die selbst langjährige Marktbeobachter aufhorchen lassen. Jahrestief trotz starkem Vormittag Was als vielversprechender Handelstag begann, endete mit einem deutlichen Rücksetzer: Nach einem starken Vormittag verlor der ATX im Tagesverlauf noch 1,3 Prozent und schloss bei 5.194,8 Punkten. Damit markierte der österreichische Leitindex ein neues Jahrestief und liegt nun 2,47 Prozent seit Jahresbeginn im Minus. Der große Verfallstag im März, an dem Optionen und Futures auf den ATX auslaufen und zugleich Indexumstellungen wirksam werden, sorgte für massive Handelsaktivität – allerdings nicht in die von vielen Marktteilnehmern erhoffte Richtung. Über eine Milliarde Euro Umsatz...
Weiterlesen: ATX-Verfall im März: Milliardenumsätze und ein Tag der Superlative an der Wiener Börse
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler
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