EU startet Großoffensive gegen Big-Data-Intransparenz ( Finanztrends)

21.03.2026, 4253 Zeichen

Die europäische Datenschutz-Landschaft erlebt einen historischen Umbruch. Innerhalb weniger Tage haben EU-Institutionen eine koordinierte Großoffensive für mehr Transparenz bei Big Data gestartet und wichtige Weichen für die Harmonisierung von KI- und Datenschutzrecht gestellt. Für Unternehmen bedeutet das eine radikale Verschärfung der Compliance-Anforderungen.

EDPB startet europaweite Transparenz-Offensive

Der europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat am 19. und 20. März 2026 sein koordiniertes Durchsetzungsprogramm für das Jahr gestartet. Der Fokus liegt diesmal vollständig auf den Transparenz- und Informationspflichten aus den Artikeln 12 bis 14 der DSGVO. 25 nationale Aufsichtsbehörden, darunter die spanische AEPD, werden in den kommenden Monaten datenverarbeitende Unternehmen in verschiedenen Sektoren überprüfen.

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Gerade für komplexe Big-Data-Systeme ist Transparenz eine enorme technische Hürde. Oft werden riesige Datensätze aus unterschiedlichsten Quellen zusammengeführt. Die betroffenen Personen klar und zeitnah über die Verwendung ihrer Daten zu informieren, gestaltet sich dabei äußerst schwierig. Die Behörden behalten sich vor, bei festgestellten Verstößen Geldbußen und Korrekturmaßnahmen zu verhängen. Bis Ende 2026 sollen die Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst werden, der systemische Schwachstellen aufdecken soll.

Digital Omnibus: KI-Gesetz und DSGVO unter einen Hut

Parallel arbeitet das EU-Parlament an der Harmonisierung der Rechtslage. Die Ausschüsse für Binnenmarkt (IMCO) und Bürgerfreiheiten (LIBE) haben am 18. März ihre Verhandlungsposition zum sogenannten Digital Omnibus beschlossen. Dieses Gesetzespaket soll Reibungen zwischen dem kommenden KI-Gesetz und bestehenden Regelwerken wie der DSGVO beseitigen.

Ohne diese Angleichung drohen Unternehmen, die KI-gestützte Datenanalysen nutzen, widersprüchliche Vorgaben und doppelte Konformitätsbewertungen. Der Zeitplan ist ambitioniert: Nach einer Plenarabstimmung am 26. März sollen die Trilog-Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission im April beginnen. Die zyprische Ratspräsidentschaft drängt auf eine Einigung bis Mai 2026 – nur wenige Monate vor dem Inkrafttreten des KI-Gesetzes am 2. August.

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Cybersecurity und agentische KI im Fokus

Die Sicherheit der Infrastruktur rückt ebenfalls in den Blick. EDPB und der europäische Datenschutzbeauftragte (EDPS) begrüßen in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 19. März Pläne zur Stärkung der EU-Cybersicherheitsagentur ENISA. Sie betonen jedoch, dass Vereinfachungen im Verwaltungsaufwand nicht zu Lasten des Datenschutzes gehen dürfen.

Besondere Aufmerksamkeit erfahren sogenannte agentische KI-Systeme. Rechtsexperten warnen in Analysen vom 18. März davor, dass die Autonomie solcher Software die Compliance-Hürden nicht senkt. Unternehmen müssen weiterhin strikte Datensparsamkeit und Zweckbindung gewährleisten. Gleichzeitig müssen neue Angriffsvektoren wie Zielmanipulation abgesichert werden.

Was bedeutet das für die Praxis?

Die Botschaft an die Wirtschaft ist klar: Die Ära intransparenter Datenverarbeitung ist vorbei. Unternehmen sollten ihre Transparenzprotokolle umgehend überprüfen, um auf Anfragen nationaler Behörden vorbereitet zu sein. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Compliance-Strategien vor den Sommer-Fristen anzupassen. Silo-Denken in den Bereichen Datenschutz, Cybersicherheit und KI-Goverance ist keine Option mehr. Gefragt sind integrierte Governance-Architekturen, die Innovation mit grundlegenden Transparenzrechten vereinbaren.

(21.03.2026)

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