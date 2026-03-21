Führungswechsel in den SportWoche-ÖTV-Rankings: Ofner übernimmt die Spitze, Tagger und Sorger mit Karrierehochs (Podcast)
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21.03.2026, 1008 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe des SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcasts ordnet Moderator Christian Drastil die Ergebnisse der Woche 12 ein – und kann gleich mehrere Rekorde sowie einen Wechsel an der Spitze seines kombinierten österreichischen Tennis-Rankings vermelden. Sebastian Ofner erobert Platz eins im Gesamtranking Die Woche 12 der Tennissaison 2026 war aus österreichischer Sicht bereits am Samstag abgeschlossen, brachte aber Verschiebungen im WTA-ATP-übergreifenden Top-10-Ranking der heimischen Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler. An der Spitze steht nun Sebastian Ofner, der sich dank seines Viertelfinaleinzugs beim Turnier im spanischen Murcia um sechs Ränge auf ATP-Position 81 verbesserte. Damit verdrängte er Julia Grabher, die mit WTA-Rang 83 und 864 Punkten auf den zweiten Platz zurückfiel. Komplettiert wird das Podium von Filip Misolic auf ATP-Rang 84 mit 660...
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