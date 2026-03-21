Intellistake Aktie: Zwei Projekte, ein Zeitplan ( Finanztrends)

21.03.2026, 2897 Zeichen

Der KI-Agent für PowerBank Corporation ist fertig entwickelt und wurde zur internen Validierung übergeben. Parallel dazu läuft ein zweites, größeres Projekt an. Intellistake arbeitet gerade an zwei Software-Auslieferungen gleichzeitig — und beide nähern sich kritischen Phasen.

PowerBank-Agent vor dem Go-live

Der öffentlich zugängliche KI-Kommunikationsagent hat die Entwicklungsphase abgeschlossen und befindet sich nun in der strukturierten internen Testphase bei PowerBank. Dieser Schritt ist der letzte vor der eigentlichen Produktionsintegration. In den kommenden Wochen soll die Validierung abgeschlossen werden — sofern keine technischen Verzögerungen oder Personalengpässe auftreten.

Liam Harpur, VP of Technology and Development bei Intellistake, beschreibt die interne Prüfphase als entscheidende Kalibrierungsstufe: Das System soll innerhalb definierter Offenlegungsparameter operieren und gleichzeitig kontextbewusst reagieren — bevor es öffentlich ausgerollt wird.

Parallel dazu bleibt IntelliScope, das interne Business-Intelligence-Framework für PowerBank, im Zeitplan. Die erste Anwendung konzentriert sich auf die Analyse von Projekten im Bereich erneuerbare Energien in den USA, inklusive Bewertung von Förderfähigkeit und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Gravity-Vertrag erweitert die Pipeline

Neben dem PowerBank-Engagement hat Intellistake einen weiteren Vertrag bekannt gegeben. Mit Prospect Markets wurde Anfang März eine Entwicklungsvereinbarung für eine Software namens Gravity geschlossen — ein modulares Liquiditäts- und Ausführungssystem für Prognosemärkte. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu 1,15 Millionen US-Dollar, wobei 1 Million davon voraussichtlich in Form von Prospect-Markets-Aktien vergütet wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse.

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Die Entwicklung beginnt mit einer Proof-of-Concept-Phase und soll schrittweise bis zur vollständigen Produktionsversion voranschreiten, die dann direkt in die Plattform von Prospect Markets integriert wird.

Mit dem PowerBank-Agenten kurz vor dem Produktionseinsatz und Gravity in aktiver Entwicklung hat Intellistake seinen Auftragskalender für die nächsten Monate klar definiert. Beide Verträge zusammen repräsentieren ein Auftragsvolumen von rund 1,4 Millionen US-Dollar — für ein Unternehmen, dessen Aktie seit Jahresbeginn rund 44 Prozent verloren hat, ein wichtiger Nachweis operativer Substanz.

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(21.03.2026)

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