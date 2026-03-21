Von der Schulbank zur Börsenbank: Wie die Wiener Börse in den 1980ern erwachte (Podcast)
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21.03.2026, 1025 Zeichen
In der aktuellen Episode „Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80's (gekürzt)" gibt Christian Drastil einen sehr persönlichen Einblick in die Entstehungsgeschichte seiner Börsen-Leidenschaft – eingebettet in ein autobiografisches Buchprojekt, das exakt 15.000 Tage umspannt. Was als Coming-of-Age-Erzählung eines Wieners aus einer Arbeiterfamilie beginnt, entpuppt sich als Zeitdokument über das Erwachen des österreichischen Kapitalmarkts. Zwischen Osterskikursen, Bundesheer-Anekdoten und den ersten Optionsschein-Spekulationen zeichnet Christian Drastil ein Bild der Wiener Börse in den 1980er Jahren, das zeigt: Eine der größten Aktienrally der Wiener Börsengeschichte fand statt, während eine ganze Generation junger Österreicher davon nichts mitbekam – weil Finanzbildung an Schulen schlicht nicht existierte. 1985: Jim Rogers entdeckt Wien – und Wien entdeckt die Börse Das Jahr 1985 markiert den eigentlichen...
Weiterlesen: Von der Schulbank zur Börsenbank: Wie die Wiener Börse in den 1980ern erwachte
Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)
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