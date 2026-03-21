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Von der Schulbank zur Börsenbank: Wie die Wiener Börse in den 1980ern erwachte (Podcast)

21.03.2026, 1025 Zeichen
In der aktuellen Episode „Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80's (gekürzt)" gibt Christian Drastil einen sehr persönlichen Einblick in die Entstehungsgeschichte seiner Börsen-Leidenschaft – eingebettet in ein autobiografisches Buchprojekt, das exakt 15.000 Tage umspannt. Was als Coming-of-Age-Erzählung eines Wieners aus einer Arbeiterfamilie beginnt, entpuppt sich als Zeitdokument über das Erwachen des österreichischen Kapitalmarkts. Zwischen Osterskikursen, Bundesheer-Anekdoten und den ersten Optionsschein-Spekulationen zeichnet Christian Drastil ein Bild der Wiener Börse in den 1980er Jahren, das zeigt: Eine der größten Aktienrally der Wiener Börsengeschichte fand statt, während eine ganze Generation junger Österreicher davon nichts mitbekam – weil Finanzbildung an Schulen schlicht nicht existierte. 1985: Jim Rogers entdeckt Wien – und Wien entdeckt die Börse Das Jahr 1985 markiert den eigentlichen...

Weiterlesen: Von der Schulbank zur Börsenbank: Wie die Wiener Börse in den 1980ern erwachte


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

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    1932
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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    21.03.2026, 1025 Zeichen
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